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В Україні стався землетрус: де був епіцентр

19:54 18 лютого 2024
Сейсмограф

У неділю, 18 лютого, в Україні стався землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Згідно з оприлюдненими даними, підземні поштовхи зафіксували в 11:07.

Епіцентр розташовувався на глибині 5 кілометрів між селами Глибочок і Висічка Чортківського району (приблизно 5 кілометрів на захід від міста Борщів).

Карта місцевості

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«Згідно з розрахунками, землетрус не несе загрози для населення… Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», — розповіли сейсмологи.

Нагадаємо також, що в січні киян налякав рідкісний зимовий грім.

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