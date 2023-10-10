Карпати струснуло: до Ужгорода та Львова докотилися відлуння землетрусу у сусідній Словаччині (відео)

Невдовзі після руйнівного землетрусу в Афганістані, який забрав життя тисяч людей, підземні поштовхи магнітудою 5 балів зафіксували в Словаччині неподалік від кордону з Україною.

Як повідомив керівник Закарпатської ОВА Віктор Микита, напередодні увечорі поштовхи (попередньо до 4,5 балів) були відчутні майже по всій території регіону.

«За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації», — зазначив він та закликав краян бути пильними і у разі повторних поштовхів перебувати у безпеці — подалі від багатоповерхівок.

Трохи струсило й Львівщину. Так, мер Львова Андрій Садовий писав, що мешканці міста повідомляли «про незначні поштовхи, схожі на землетрус», а згодом додавав, що це було наслідками землетрусу у Словаччині.

В Головному центрі спеціального контролю зазначали, що джерело землетрусу знаходиться на території Словаччини, у 60 км від кордону України, на глибіні 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних.

Фото Центру

«Даний землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний. Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що землетрус на заході України фіксувався у лютому цього року — епіцентр знаходився неподалік від Мукачева. А у травні цього року — на Полтавщині, який фахівці віднесли до «ледве відчутних».

Влітку землетрус фіксувався біля Криму, який мешканці тимчасово окупованого півострову спочатку сприйняли за «бавовну» чи «роботу ППО».

Фото Pixabay

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