Данія передає Україні всю свою артилерію
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредріксен оголосила про рішення свого уряду на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомило видання Newsweek. Нещодавно повідомлялося, що данська служба військової розвідки оприлюднила нову оцінку загрози з боку росії. Як пишуть данські ЗМІ, у звіті розвідка дійшла висновку, що рф може не тільки атакувати країни НАТО за допомогою гібридних засобів, але й застосувати військову силу.
«Вони просять нас про боєприпаси зараз, про артилерію зараз. Що стосується Данії, то ми вирішили передати їм всю нашу артилерію», — сказала Фредріксен.
За її словами, не можна відмовляти Україні в допомозі на тій підставі, що виробництво зброї в Європі повільне.
«Вибачте, панове. Європа має військову техніку. Це не проблема виробництва. У нас є зброя, боєприпаси і зенітна техніка, яку ми самі не використовуємо. Їх треба віддати Україні».
До складу збройних сил Данії входить один артилерійський полк. За даними данської газети Ekstrabladet, на його озброєнні 19 155-мм САУ Ceasar французького виробництва.
Раніше повідомлялося, що у США допомога Україні опинилася під загрозою зриву через блокаду з боку представників Республіканської партії. Тому ЄС зобов'язаний зробити більше для допомоги Києву, вважають експерти. Крім того, депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Пятрас Ауштрявічюс запропонував повернутися до формату американського ленд-лізу, щоб забезпечити Україну необхідним озброєнням.344
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