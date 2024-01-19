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«Швидкі» беляші від Тетяни Литвинової: не жирні та дуже смачні (відео)

10:56 19 січня 2024
Біляші

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептами хачапуті з сиром та м'ясом, які готуються за 10 хвилин, розповила, як швидко та просто приготувати біляші.

«Найсильніші беляші вашого життя! Швидкі, бо тісто робити не треба, не жирні та дуже смачні», — пише кулінарка у соцмережах та докладно розповідає, як їх готувати.

Приготування:

  • Подрібнити мʼясо на фарш (свинина/яловичина). Додати натерту на середній терці картоплю, сіль, перець, зелену цибулю та часник.
  • Лист тіста трошки розкатати та викласти тоненько фарш, не доходячи до одного краю 5 см.
  • Закрутити в ролл та нарізати поперек.
  • Перевернути зрізом до себе та добре притрусити борошно.
  • Розкатати тоненько та смажити на топленому вершковому маслі по 5 хв з кожної сторони на середній температурі.

Раніше Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати татарський тришаровий пиріг з горіхами та курагою.

Фото — скріншот

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