«Швидкі» беляші від Тетяни Литвинової: не жирні та дуже смачні (відео)

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептами хачапуті з сиром та м'ясом, які готуються за 10 хвилин, розповила, як швидко та просто приготувати біляші.

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«Найсильніші беляші вашого життя! Швидкі, бо тісто робити не треба, не жирні та дуже смачні», — пише кулінарка у соцмережах та докладно розповідає, як їх готувати.

Приготування: Подрібнити мʼясо на фарш (свинина/яловичина). Додати натерту на середній терці картоплю, сіль, перець, зелену цибулю та часник.

Лист тіста трошки розкатати та викласти тоненько фарш, не доходячи до одного краю 5 см.

Закрутити в ролл та нарізати поперек.

Перевернути зрізом до себе та добре притрусити борошно.

Розкатати тоненько та смажити на топленому вершковому маслі по 5 хв з кожної сторони на середній температурі.

Раніше Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати татарський тришаровий пиріг з горіхами та курагою.

Фото — скріншот

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