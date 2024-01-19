«Швидкі» беляші від Тетяни Литвинової: не жирні та дуже смачні (відео)
Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептами хачапуті з сиром та м'ясом, які готуються за 10 хвилин, розповила, як швидко та просто приготувати біляші.
«Найсильніші беляші вашого життя! Швидкі, бо тісто робити не треба, не жирні та дуже смачні», — пише кулінарка у соцмережах та докладно розповідає, як їх готувати.
Приготування:
- Подрібнити мʼясо на фарш (свинина/яловичина). Додати натерту на середній терці картоплю, сіль, перець, зелену цибулю та часник.
- Лист тіста трошки розкатати та викласти тоненько фарш, не доходячи до одного краю 5 см.
- Закрутити в ролл та нарізати поперек.
- Перевернути зрізом до себе та добре притрусити борошно.
- Розкатати тоненько та смажити на топленому вершковому маслі по 5 хв з кожної сторони на середній температурі.
Раніше Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати татарський тришаровий пиріг з горіхами та курагою.
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