Яворівський пиріг: «дуже смачна ідея» від фудблогера Олексія Міля
Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч із чотирма видами м'яса, поділився рецептом Яворівського пирога. Ця страва пісна й рецепт може стати у нагоді тим, хто дотримуватиметься посту — він має розпочатися за місяць.
«Яворівський пиріг — дуже смачна ідея. Особливо актуальна під час посту. Ви будете здивовані, наскільки це смачна страва. Цей пиріг зазвичай подають із грибною підливою або мачкою», — пише блогер на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
Для опари:
- 100 г борошна;
- 200 мл теплої води;
- 1 ч.л. сухих дріжджів;
- 1 ст.л. цукру.
Для тіста:
- 1 ч.л. солі;
- 300 г борошна;
- 2 ст.л. олії.
Для начинки:
- 500−600 г вареної картоплі;
- 300 г вареної гречки;
- 1 цибулина + олія для смаження;
- сіль, перець.
Приготування:
- Робимо опару. Беремо борошно, всипаємо цукор, дріжджі і вливаємо теплу воду. Розмішати та на 30 хв помістити в тепле місці.
- До опари додаємо сіль і борошно, замішуємо тісто. Після додайте олію і місіть далі — має вийте м’яке та еластичне тісто, яке лишаємо в теплому місці на годину.
- Для начинки зваріть картоплю і гречку, обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю.
- Змішайте м’яту картоплю, гречку, цибулю, сіль і перець в однорідну масу.
- Тісто розділіть на дві частини, одна частина — це третина тіста, а друга — 2/3. Більшу частину тіста розкачайте і перекладіть в форму, застелену пергаментом. Зробіть по 2 см бортики
- На тісто викладіть начинку, розрівняйте її.
- Меншу частину тіста розкачайте, накрийте начинку і защіпіть тісто. Зверху це тісто проколіть виделкою, можна змастити жовтком і присипати кунжутом
- Випікаємо в духовці при 170 градусах 40 хв. Дістати та дати трішки охолонути.
Раніше фудблогерка Софія Гаврильців поділилася рецептом смачного пирога з капустою.
Фото — скріншот40
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