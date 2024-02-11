Яворівський пиріг: «дуже смачна ідея» від фудблогера Олексія Міля

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч із чотирма видами м'яса, поділився рецептом Яворівського пирога. Ця страва пісна й рецепт може стати у нагоді тим, хто дотримуватиметься посту — він має розпочатися за місяць.

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«Яворівський пиріг — дуже смачна ідея. Особливо актуальна під час посту. Ви будете здивовані, наскільки це смачна страва. Цей пиріг зазвичай подають із грибною підливою або мачкою», — пише блогер на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Для опари: 100 г борошна;

200 мл теплої води;

1 ч.л. сухих дріжджів;

1 ст.л. цукру. Для тіста: РЕКЛАМА 1 ч.л. солі;

300 г борошна;

2 ст.л. олії. Для начинки: 500−600 г вареної картоплі;

300 г вареної гречки;

1 цибулина + олія для смаження;

сіль, перець. Приготування: РЕКЛАМА Робимо опару. Беремо борошно, всипаємо цукор, дріжджі і вливаємо теплу воду. Розмішати та на 30 хв помістити в тепле місці.

До опари додаємо сіль і борошно, замішуємо тісто. Після додайте олію і місіть далі — має вийте м’яке та еластичне тісто, яке лишаємо в теплому місці на годину.

Для начинки зваріть картоплю і гречку, обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю.

Змішайте м’яту картоплю, гречку, цибулю, сіль і перець в однорідну масу.

Тісто розділіть на дві частини, одна частина — це третина тіста, а друга — 2/3. Більшу частину тіста розкачайте і перекладіть в форму, застелену пергаментом. Зробіть по 2 см бортики

На тісто викладіть начинку, розрівняйте її.

Меншу частину тіста розкачайте, накрийте начинку і защіпіть тісто. Зверху це тісто проколіть виделкою, можна змастити жовтком і присипати кунжутом

Випікаємо в духовці при 170 градусах 40 хв. Дістати та дати трішки охолонути.

Раніше фудблогерка Софія Гаврильців поділилася рецептом смачного пирога з капустою.

Фото — скріншот

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