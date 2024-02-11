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Яворівський пиріг: «дуже смачна ідея» від фудблогера Олексія Міля

11:16 11 лютого 2024
Пиріг

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч із чотирма видами м'яса, поділився рецептом Яворівського пирога. Ця страва пісна й рецепт може стати у нагоді тим, хто дотримуватиметься посту — він має розпочатися за місяць.

«Яворівський пиріг — дуже смачна ідея. Особливо актуальна під час посту. Ви будете здивовані, наскільки це смачна страва. Цей пиріг зазвичай подають із грибною підливою або мачкою», — пише блогер на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

Для опари:

  • 100 г борошна;
  • 200 мл теплої води;
  • 1 ч.л. сухих дріжджів;
  • 1 ст.л. цукру.

Для тіста:

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  • 1 ч.л. солі;
  • 300 г борошна;
  • 2 ст.л. олії.

Для начинки:

  • 500−600 г вареної картоплі;
  • 300 г вареної гречки;
  • 1 цибулина + олія для смаження;
  • сіль, перець.

Приготування:

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  • Робимо опару. Беремо борошно, всипаємо цукор, дріжджі і вливаємо теплу воду. Розмішати та на 30 хв помістити в тепле місці.
  • До опари додаємо сіль і борошно, замішуємо тісто. Після додайте олію і місіть далі — має вийте м’яке та еластичне тісто, яке лишаємо в теплому місці на годину.
  • Для начинки зваріть картоплю і гречку, обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю.
  • Змішайте м’яту картоплю, гречку, цибулю, сіль і перець в однорідну масу.
  • Тісто розділіть на дві частини, одна частина — це третина тіста, а друга — 2/3. Більшу частину тіста розкачайте і перекладіть в форму, застелену пергаментом. Зробіть по 2 см бортики
  • На тісто викладіть начинку, розрівняйте її.
  • Меншу частину тіста розкачайте, накрийте начинку і защіпіть тісто. Зверху це тісто проколіть виделкою, можна змастити жовтком і присипати кунжутом
  • Випікаємо в духовці при 170 градусах 40 хв. Дістати та дати трішки охолонути.

Раніше фудблогерка Софія Гаврильців поділилася рецептом смачного пирога з капустою.

Фото — скріншот

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