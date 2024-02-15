Український політолог Петро Олещук розповів виданню Charter 97, що у разі перемоги Трампу насправді не потрібно виходити з НАТО. Йому достатньо не прийти на допомогу члену НАТО. У цьому випадку Альянс автоматично припинить своє існування. Якщо хтось поставить під сумнів 5-ту статтю НАТО, то це означатиме крах Альянсу.

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«Уявіть собі ситуацію: починається війна росії проти Литви, яка є „прекрасним“ об'єктом. Адже з Литвою межує не тільки росія, а й білорусь. У білорусі править маріонетковий режим, але формально вона незалежна держава. Реакцію НАТО в цьому випадку передбачити неможливо, якщо Трамп буде президентом. Вони можуть загрузнути на кілька місяців в обговоренні можливих варіантів, а тим часом росія буде провертати свою операцію. Тобто рф може почати агресію від імені білорусі, що цілком у дусі путіна, який насправді гранично боягузливий вождь. Він всіляко намагається перестрахуватися. путін може почати агресію ніби від імені лукашенка, щоб у найгіршому сценарії ракети Tomahawk летіли на мінськ, а не на російську територію. Ми не можемо об'єктивно стверджувати, що Трамп є проросійським політиком. За свою кар'єру він наробив безліч суперечливих речей. Не думаю, що в реальності путін чекає, що він із Трампом домовиться, розділить світ і все буде чудово. Але путіну потрібно, щоб на якийсь час інститути НАТО, США були паралізовані політичною боротьбою».

На його думку, протягом найближчого року НАТО зіткнеться з дуже серйозними випробуваннями на міцність.

«Не сумніваюся, що протягом найближчого півріччя будуть зальоти ракет, дронів на територію НАТО. Будуть атаки за допомогою РЕБ, кібератаки, активізуються штурми кордонів за допомогою нелегалів. Зрештою буде захід ДРГ із непрогнозованими наслідками. НАТО отримає атаку з боку путіна. Зрозуміло, що жодних планів серйозно йти на Берлін, Париж у росії немає і бути не може. Навіть вони не настільки сильні психопати. Але вчинити провокацію, захопити прикордонну територію країни НАТО, прорубати „коридор“ вони цілком можуть».

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Раніше повідомлялася думка аналітика Дмитра Золотухіна про ймовірність війни путіна з НАТО на території Європи: «росія перемагає Захід прямо в даний конкретний момент».

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