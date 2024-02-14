«Україна має протриматися до 2026 року»: аналітики розповіли про плани путіна

росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття, повідомляє Служба зовнішньої розвідки Естонії. Однак спочатку вона повинна зламати українців. Сьогодні росіяни вважають, що вони йдуть до перемоги, говорять державні аналітики британського аналітичного центру RUSI. Київ повинен протриматися до 2026 року, коли військовий потенціал володимира путіна почне вичерпуватися. Надання Україні допомоги з боку Заходу має вирішальне значення. Без неї похмурий сценарій, змальований естонською розвідкою, може стати реальністю.

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Дедалі більше західних чиновників попереджають про військову загрозу для східного флангу НАТО. Ці попередження мають конкретну мету — змусити європейські уряди розпочати безпрецедентне переозброєння. Голова естонської розвідки каже, що оцінка, яка вказує на те, що росія може серйозно загрожувати Європі протягом наступного десятиліття, ґрунтується на російських планах подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з членами НАТО — Фінляндією і країнами Балтії: Естонією, Литвою і Латвією.

«росія обрала шлях, який означає довгострокову конфронтацію… і кремль, ймовірно, передбачає можливий конфлікт з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того», — заявив Каупо Росін журналістам після публікації звіту про загрози національній безпеці Естонії.

Він сказав, що військовий напад з боку росії є вкрай малоймовірним у короткостроковій перспективі, частково тому, що рф необхідно утримувати війська в Україні, і він залишатиметься малоймовірним, якщо російські війська будуть розгорнуті в Європі на тому ж рівні, що і раніше.

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Естонська служба зазначила, що успіх і терміни російської військової реформи значною мірою визначатимуться перебігом війни в Україні. Україна має проблему, а разом з нею і Захід. Все тому, що, як зазначають аналітики британського аналітичного центру RUSI, у москви є чіткий план подальших дій.

План кремля, на думку аналітиків, включає три основні пункти.

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Перший: тиск по всій лінії фронту з метою виснаження боєприпасів і резервів Збройних сил України.

Другий: невпинна робота російських спецслужб зі зриву домовленостей з міжнародними партнерами України щодо надання їй подальшої військової допомоги.

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Третій пункт буде введений в дію, коли перші два будуть успішними. Тоді росія перейде в тотальний наступ, щоб захопити більше території, що дозволить їй змусити Київ капітулювати на умовах москви.

На думку аналітиків Джека Уотлінга і Ніка Рейнольдса — горизонт запланованої реалізації цілей, разом з військовим і економічним плануванням, полягає в тому, щоб завоювати Україну до 2026 року.

«Важливо усвідомлювати, що російські цілі можуть бути успішно розширені, і з огляду на те, що кремль порушив майже всі відповідні угоди як з Україною, так і з НАТО, немає ніяких гарантій, що навіть якщо росія отримає те, чого вона хотіла шляхом переговорів, вона не докладе пізніше таких зусиль, щоб фізично захопити решту України або не наважиться застосувати силу деінде», — пише RUSI.

Ці цілі є реалістичними, кажуть експерти. Протягом 2024 року росіяни зможуть підтримувати стабільний темп наступу. Окупанти зазнають шокуючих втрат на фронті, але російська армія продовжує зростати.

росія мобілізувала важку промисловість для забезпечення повсякденного функціонування армії. Збільшено кількість заводських змін, розширено виробничі лінії та відновлено роботу раніше призупинених заводів. Зараз росія здатна постачати своїм військам 1500 танків і близько 3000 бойових машин на рік. Зростає також російське ракетне виробництво.

Однак у цих приголомшливих цифрах, що стосуються можливостей російської промисловості, є один нюанс. Серед танків і бронемашин до 80 відсотків — це не нове виробництво, а відновлення вже пошкодженої техніки. Аналітики припускають, що за нинішніх темпів споживання росіяни підтримуватимуть виробництво на нинішньому рівні до кінця 2024 року, у 2025 році їхні машини потребуватимуть більшого ремонту, а до 2026 року вони використають більшу частину наявних запасів. Російське ракетне виробництво також почне страждати, оскільки більшість сучасних бойових систем залежать від компонентів із Заходу. москва здатна обійти санкції, але не на 100 відсотків.

Однак найсерйознішим обмеженням для росії, на думку аналітиків, є виробництво боєприпасів. Російські заводи можуть не встигати за обсягами виробництва, а на складах залишається близько 3 мільйонів боєприпасів, які, ймовірно, перебувають у поганому стані.

Тому російська стратегія є правдоподібною за умови, що західні партнери припинять постачати Україні військову техніку.

«Після 2026 року виснаження систем почне суттєво погіршувати російську бойову міць, тоді як російська промисловість може бути достатньо підірвана до того часу, що зробить перспективи росії з часом меншими», — вважають експерти.

Однак, лише забезпечивши здатність України до опору до кінця 2025 року, можна буде стримати росію і змусити її капітулювати на вигідних для Києва умовах.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ ліквідували понад тисячу загарбників та знищили 66 артистем і 39 бронемашин росіян. Також підтверджена інформація про знищення дроном російського великого десантного корабля «Цезар Куніков».

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