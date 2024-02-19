Календар городника на березень-2024: що коли посіяти на розсаду і в які дні краще цього не робити

Городники, які враховують при висаджуванні розсади місячний календар, знають, що у лютому сприятливі дні — 14 лютого, так і 16, 18, 24, 26−28 лютого.

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У першому весняному місяці також чимало днів, коли варто працювати з рослинами та насінням. Це 1, 5−7, 12−13, 15−16, 18−21, 23−25, 27−29 числа.

Несприятливі — 8−9, 14 березня, нейтральні дні — 2−4, 10−11, 17, 22, 26, 30−31 березня.

У березні на розсаду рекомендують садити:

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Овочі

1−10 березня: томати, перець, баклажани.

11−20 березня: огірки, кабачки, патисони, кавуни, дині.

21−31 березня: капуста.

Квіти

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1−10 березня: айстри, чорнобривці, гвоздики, петунії, лобелії.

11−20 березня: віоли, матіоли, настурції, сальвії, тагетеси.

Ягоди

1−10 березня: полуниця, суниця.

11−20 березня: малина, ожина, лохина.

До речі, деякі городники пропонують вираховувати час для розсади за формулою, в якій враховують ймовірний час висадки в грунт, вік розсади та термін, протягом якого насіння має прорости.

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Наприклад, розсаду томатів приблизно потрібно висадити в грунт 10 червня. Оптимальний вік розсади — в середньому 55 днів. Термін всходження — до 8 днів. Склавши 55 та 8, отримуємо 63 дні. Їх потрібно відняти від 10 червня та отримати приблизний день кращої висадки розсади в грунт.

Нагадаємо, що у лютому дачники можуть вже потроху повертатися до роботи на землі — наприкінці місяца в сонячні дні можна зайнятися обрізанням яблунь, а також обприскуванням проти хвороб плодових рослин.

Фото Pixabay

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