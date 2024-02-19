Календар городника на березень-2024: що коли посіяти на розсаду і в які дні краще цього не робити
Городники, які враховують при висаджуванні розсади місячний календар, знають, що у лютому сприятливі дні — 14 лютого, так і 16, 18, 24, 26−28 лютого.
У першому весняному місяці також чимало днів, коли варто працювати з рослинами та насінням. Це 1, 5−7, 12−13, 15−16, 18−21, 23−25, 27−29 числа.
Несприятливі — 8−9, 14 березня, нейтральні дні — 2−4, 10−11, 17, 22, 26, 30−31 березня.
У березні на розсаду рекомендують садити:
Овочі
- 1−10 березня: томати, перець, баклажани.
- 11−20 березня: огірки, кабачки, патисони, кавуни, дині.
- 21−31 березня: капуста.
Квіти
- 1−10 березня: айстри, чорнобривці, гвоздики, петунії, лобелії.
- 11−20 березня: віоли, матіоли, настурції, сальвії, тагетеси.
Ягоди
- 1−10 березня: полуниця, суниця.
- 11−20 березня: малина, ожина, лохина.
До речі, деякі городники пропонують вираховувати час для розсади за формулою, в якій враховують ймовірний час висадки в грунт, вік розсади та термін, протягом якого насіння має прорости.
Наприклад, розсаду томатів приблизно потрібно висадити в грунт 10 червня. Оптимальний вік розсади — в середньому 55 днів. Термін всходження — до 8 днів. Склавши 55 та 8, отримуємо 63 дні. Їх потрібно відняти від 10 червня та отримати приблизний день кращої висадки розсади в грунт.
Нагадаємо, що у лютому дачники можуть вже потроху повертатися до роботи на землі — наприкінці місяца в сонячні дні можна зайнятися обрізанням яблунь, а також обприскуванням проти хвороб плодових рослин.
Фото Pixabay118
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