Українська розвідка підтвердила факт смерті Максима Кузьмінова

Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8АМТШ армії рф на територію України, знайшли мертвим у Іспанії. Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов, повідомляє Суспільне.

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«Можемо підтвердити факт смерті», — зазначив представник відомства.

Водночас Юсов не уточнив інформацію стосовно причин смерті пілота.

Джерело «Української правди» в розвідці повідомило, що вбитий вирішив переїхати до Іспанії.

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«Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим», — повідомив співрозмовник.

Як писали «ФАКТИ», раніше про загибель льотчика повідомили західні ЗМІ. Вони, посилаючись на джерела серед правоохоронців, стверджують, що чоловіка розстріляли 13 лютого. На тілі жертви виявлено 6 отворів від куль. Відносно неподалік було знайдено спалену автівку. Ймовірно на ній пересувалися вбивці.

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