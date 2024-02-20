Водоліям — грошові надходження, а Левам — результативні переговори: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день доброго Тигрулі-симпатюлі

Передостанній вівторок місяця, 20 лютого, відчиняє двері до змін, і правильні рішення можуть змінити ваше життя на краще, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні — емоційно нестабільний день, але позитивний настрій допоможе подолати будь-які труднощі. Крім того, час чудово підходить для сімейних свят та урочистостей, обіцяючи приємний час дорослим і дітям, підказують зорі.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День сповнений занепокоєння, але правильне розставлення пріоритетів допоможе вам успішно впоратися з робочими та особистими завданнями. Уникайте безладу, і ви встигнете все, що запланували.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Спокійний та легкий день, ідеальний для вирішення різноманітних питань. Передбачаються незаплановані справи, а ділові зустрічі та переговори обіцяють бути успішними. Однак, варто уникати порожніх розмов та зайвих витрат.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не поспішайте у прийнятті рішень, зупиніться, щоб уникнути помилок. Виявіть ініціативу на роботі, заводьте нові знайомства, обговорюйте майбутні плани з однодумцями.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Збереження вашого спокою сьогодні дуже важливе, попри труднощі. День підходить для вирішення своїх та чужих завдань. Знайдуться ті, хто допоможе, і зрештою, ви досягнете успіху на роботі. Експериментуйте та купуйте з розумом.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Відмінний день для ділових зустрічей та переговорів. Надійде цікава пропозиція, і інтуїція підкаже, як краще вчинити. Плани можуть змінитись, але готовність до імпровізації відкриє нові можливості.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам рекомендується уважно поглянути на реальність і вкрай відповідально поставитися до своїх обов'язків. Необхідно виконувати обіцянки, щоби підтримати свій авторитет. У цей день очікуються несподівані витрати, тож варто бути готовими до фінансових змін.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День обіцяє Терезам сприятливі та плідні події. Рекомендується вирішувати завдання послідовно, уникаючи зайвих переживань. Успішні ділові зустрічі та подолання непорозумінь з оточуючими створять позитивний настрій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Вдалий день для Скорпіонів: ви зможете вирішити багато питань та зав'язати перспективні зв'язки. Ділові відносини можуть набути романтичного відтінку, а впливові союзники підтримають у гонитві за успіхом.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям слід бути уважними та обережними, уникаючи квапливих рішень. Завдяки такому підходу ви зможете уникнути помилок і навіть виправити промахи минулого. В особистих стосунках можливі деякі проблеми.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги можуть бути дещо легковажними цього дня, наражаючись на провокації. Важливі рішення слід приймати самостійно, уникаючи довіри до будь-кого. Для вас настане час нових знайомств та приємних новин.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цікавий та неспокійний день для Водоліїв, що надає можливість вчитися новому та отримувати корисні знання. Можливі незаплановані поїздки та грошові надходження, що піднімають настрій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам цього дня вдається успішно завершувати розпочаті справи. Ділові переговори обіцяють бути вдалими, а можливість завоювати довіру оточуючих слід використати на повну. Сьогодні можете сміливо починати ремонт та купувати нові меблі.

Незважаючи на «підказки» зірок, день сьогодні однозначно слід починати з ранкової зарядки, але виконувати її з дотриманням правил безпеки.

Також обов'язково включіть до списку вправ рекомендовані Ілоною Гвоздьовою рухи для спини.

Але перед тим, як виконувати цю корисну руханку, варто згадати, що за Східним календарем 20 лютого — День Мудрого та Рішучого Тигра. Він почнеться досить енергійно (для цього саме і потрібні вправи), наповнивши життя відвагою та наполегливістю. Завдання в цей час будуть вирішуватися завдяки винахідливості та рішучості, пишуть знавці Східної астрології.

У середині дня потрібно буде зосередитися на своїй цілі і не відволікатися на зовнішні подразники. Під кінець дня, знайдіть час для саморефлексії і оцінки своїх досягнень.

«Зберігайте баланс між роботою та відпочинком, щоб підтримувати свою продуктивність і ефективність. Подякуйте собі за зроблену сьогодні роботу і визначте, які кроки ви можете зробити завтра, щоб продовжити свій успіх», — радять знавці руху зірок.

Особливо уважними сьогодні варто бути чоловікам і остерігатись небезпечних краль з села.

Крім того, разом з підказками небесних світил варто вислухати обіцянки наших поважних синоптиків, які стверджують, що погоду 20-го лютого визначатиме «атмосферний фронтик циклону Talisa»: через нього мокрий сніг та дощ очікуються на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.

В той же час на сході, півдні, у Дніпрі та Кропивницькому з районами опадів не буде, обіцяє синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря найвищою очікується у західних областях. +7+12 градусів. Найнижчою — на сході, протягом дня -3+1 градус. На півночі -1+3 градуси. У центральних областях +2+6 градусів. У південній частині +4+8 градусів.

У Києві у вівторок вітряно та хмарно, передбачається мокрий сніг та дощ. Температура вдень — від +1 до +3 градусів.

Протягом тижня в Україні переважатиме волога, з опадами, погода. Проте теплішатиме і вже впродовж 23−26 лютого стовпчики термометрів досягнуть +10+15 градусів.

Тому в очікуванні тепла можна послухати «нові» записи легендарних музикантів.

Або нову пісню у виконанні Валерії Вовк.

І тоді день напевне буде результативним.

Також варто нагадати, що майстриня Таро нещодавно назвала знаки Зодіаку, які найближчим часом вийдуть із зони комфорту. На представників цих сузір'їв чекають серйозні зміни, поїздки, нові знайомства, можливо, й переїзд.

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