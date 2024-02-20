Ідеальна веганська заміна хлібу: Тетяна Литвинова та українська королева краси приготували булочки з бобів-маш
Міс Всесвіт Україна Ангеліна Усанова, яка розповідала про приготування чудового десерту брауні, знову завітала на «чарівну кухню» Тетяни Литвинової для того, щоб приготувати чергову вегетаріанську страву — булочки з бобів маш.
Боби маш — маленькі зелені боби, що зовні нагадують звичайний горох. Ще їх називають вігна промениста, мунг, золотиста квасоля, урад, дхал. Маш — один із найпопулярніших продуктів в китайській, японській, корейській та індійській кухнях. З них роблять спеціальну локшину, використовуючи для цього бобовий крохмаль.
Що потрібно:
- боби — 150 г;
- вода — 80 мл;
- олія — 20 мл;
- розпушувач — ½ ч.л.;
- сухий коріандр — ½ ч.л.;
- сушений часник — ½ ч.л.;
- псіліум — 15 г;
- кунжут для прикрашання.
Боби краще замочити на ніч, аби потім їх було легше подрібнювати блендером.
А «секретним» складником у рецепті є популярний в дієтології псиліум — це лузга насіння подорожнику, яка в кулінарії використовується як загущувач.
Повністю технологію приготування веганського тіста можна відслідкувати по відео.
Імовірно, такі булочки добре смакуватимуть з вінегретом по-українськи, що його напередодні приготували Євген Клопотенко і Даша Астаф'єва.91
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