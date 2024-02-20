Під Одесою підірвали автомобіль представників Української добровольчої армії, постраждали двоє людей

Поблизу Одеси у селі Гвардійське вибухнув автомобіль із двома представниками Української добровольчої армії.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області.

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У поліції зазначають, що внаслідок вибуху автомобіля травмувалася жінка із чоловіком. Їх госпіталізували до лікарні з численними травмами.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про замах на умисне вбивство двох осіб, скоєне способом, небезпечним для багатьох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

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У свою чергу, Українська добровольча армія повідомляє, що підірвали авто їхніх представників та називає імена постраждалих людей — це Альберт та Наталія Кручиніни, за життя яких борються лікарі. В УДА зазначили, що вибух стався біля одного із військових об'єктів у передмісті Одеси.

Альберт і Наталія Кручиніни

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«Командування УДА розцінює цей злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки», — сказано в заяві.

Зазначимо, що Українська добровольча армія — це добровольче військовке формування, утворене в грудні 2015 року на базі підрозділів ДУК після виходу Дмитра Яроша та його однодумців з «Правого сектору».

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Нагадаємо, наприкінці минулого року одразу троє військових загинули у страшній автокатастрофі на Львівщині.

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