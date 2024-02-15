«Одне з найкращих побачень було на «Холостячці»: Злата Огнєвіч зізналася, за ким сумує

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка здивувала кардинальною зміною образу, вразила зізнанням з часів участі у проєкті «Холостячка». Нагадаємо, Злата стала героїнею другого сезону реаліті, який вийшов у 2021 році. Але зі своїм обранцем вона пробула у стосунках лише півтора місяця. У День закоханих співачка звернулася до своїх шанувальників у соціальній мережі, поділившись дуже особистим досвідом.

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«Ідеальних стосунків не існує, — наполягла на цьому Злата. — Я не бачила жодної пари в якої вони були. Навпаки, гарні стосунки — ті, в яких ви вмієте достойно виходити навіть після сварок, коли чуєте один одного. Це гарні, здорові стосунки. Не треба прагнути ідеальних».

Злата поділилася власним досвідом, як зрозуміти, що ти зустрів людину, з якою хочеш провести все життя.

«Тільки час здатний проявити людину, різні ситуації, які ви проживаєте, — сказала Огнєвіч. — Дівчата, якщо вам розбили серце, не засмучуйтесь. Бо у садах ваших душ знову розпустяться квіти».

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Пригадала Злата і своє одне з кращих побачень.

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«Воно трапилось на реаліті „Холостячка“ з Дімою Шевченко, — зазналась співачка. — Ми пішли в Аккерманську фортецю. Одягли середньовічні костюми, щоб повністю зануритись у ту епоху. Я — любителька старовини. Мені подобається середньовічна архітектура. У мене враження, ніби я вже колись жила у всіх цих фортецях. Тому це було круто, романтично, і я до сих пір це пам’ятаю».

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«ФАКТИ» писали, що відомий модельєр вразив зізнанням.

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