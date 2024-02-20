Виправдовував збройну агресію рф і збував канабіс: в Києві судитимуть 26-річного росіянина

У Києві завершили розслідування щодо злочинних дій 26-річного громадянина рф, який не лише незаконно перебував на території України, поширюючи в одній з соцмереж контент щодо підтримки збройної агресії рф проти нашої держави, та ще й збував на території столиці наркотики. Про це повідомили у столичній поліції та прокуратурі.

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Згідно з повідомленням, затримали молодика у грудні 2023 року.

А під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант мав в телефоні відеозаписи, де на фоні зруйнованих будинків в Київській області, зокрема в Ірпені, підтримував збройну агресію рф та схвалював злочинні дії агресора, які разом з відповідними висловлюваннями надсилав в одну із закритих груп в месенджері. Також фігурант «працював» збувачем наркотичних засобів, який продавав на території столиці шляхом так званих закладок.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частини 2 статті 307 («Збут особливо небезпечних наркотичних засобів») та частиною 2 статті 436−2 («Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України») Кримінального кодексу України.

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Під час досудового розслідування зловмисник перебував під вартою.

Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо також про нещодавнє затримання оперативниками СБУ посадовця Верховного Суду України, який теж виправдовував агресію рф, чекав новий наступ рашистів і сподівався на швидку окупацію нашої держави.

Фото Поліції Києва

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