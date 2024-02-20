Софія Ротару залишилась без пісні: стало відомо, як Ніна Матвієнко «позбавила» відому співачку потенційного хіта

Світлана Поклад, дружина одного з найвідоміших українських композиторів Ігоря Поклада, зізналася, що знаменита пісня її чоловіка — «Чарівна скрипка», яку виконує нині покійна Ніна Матвієнко, призначалася для іншої співачки, Софії Ротару.

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Про це Світлана Поклад розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

У творчому доробку Ігоря Поклада — понад півтисячі пісень. Їх виконували Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Тамара Гвердцителі, Руслана, Тіна Кароль, Катя Бужинська, Муслім Магомаєв, Юрій Гуляєв, Євгенія Мірошниченко та інші відомі виконавці.

«Чарівна скрипка» («Сіла птаха») займає особливе місце в творчості композитора. Пісня написана в співпраці з поетом Юрієм Рибчинським, як і багато інших творів — музиканти дружать і працюють разом десятки років. Рибчинський якось приніс другові рядочки віршів, мовляв, подивишся. А Поклад написав мелодію за п’ять хвилин, так сподобалися слова. Особливого колориту пісня набула у виконанні Ніни Матвієнко, якій неймовірно вдалося передати всю чуттєвість та мелодійність, вкладену в пісню композитором та поетом.

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«І, щоб ви знали, пісню «Чарівна скрипка», яку знаменитою зробила Ніна Митрофанівна, спочатку адресувалася Софії Ротару, — зізналася Світлана Поклад. — Але Ніна прийшла, послухала і сказала, що пісню не віддасть: «Це я буду співати!»

Звичайно, Софія Ротару не знала про те, що пісню хотіли запропонувати їй, тому не «ображалася» на Ніну Матвієнко.

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Адже у неї багато власних хітів.

Нагадаємо, нещодавно Софія Михайлівна відсвяткувала день народження молодшого брата Євгена.

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