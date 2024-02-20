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Події

Мріяв стати «вагнерівцем»: на Кіровоградщині затримали шукача українських комплексів ППО

13:07 20 лютого 2024
Затримання зрадника

СБУ затримала ворожого інформатора, який шпигував за комплексами ППО на Кіровоградщині на замовлення фсб.

Його викрили кіберфахівці спецслужби за результатом моніторингу соцмереж.

Як виявилося, серед пріоритетних «цілей» зловмисника були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони, проте також не гребував він і пошуком координатів складів із озброєнням та боєприпасами українських захисників. Щоб зібрати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість, де власноруч приховано фіксував об’єкти військової інфраструктури, а для конспірації постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

Отримані відомості він направляв до декількох російських Телеграм-каналів, які координують спецслужби рф для збору розвідданих про Сили оборони України.

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Метою такої шпигунської діяльності, припускають в СБУ, могли бути плани затриманого приєднатися до бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» і воювати проти України (про це він писав у Мережі на початку російського повномасштабного вторгнення).

Повідомлення у месенжері щодо "Вагнера"

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Оперативні дії Служби безпеки дозволили зірвати плани агресора щодо отримання розвідданих, а самого російського інформатора — затримати у власному помешканні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ»). Після завершення судового розгляду справи його може бути покарано позбавленням волі на строк до 8 років.

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Нагадаємо, що на Дніпропетровщині суд покарав агента фсб, який «полював» за бойовими літаками ЗСУ. Він має провести за гратами всі 15 років.

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