Мріяв стати «вагнерівцем»: на Кіровоградщині затримали шукача українських комплексів ППО

СБУ затримала ворожого інформатора, який шпигував за комплексами ППО на Кіровоградщині на замовлення фсб.

Його викрили кіберфахівці спецслужби за результатом моніторингу соцмереж.

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Як виявилося, серед пріоритетних «цілей» зловмисника були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони, проте також не гребував він і пошуком координатів складів із озброєнням та боєприпасами українських захисників. Щоб зібрати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість, де власноруч приховано фіксував об’єкти військової інфраструктури, а для конспірації постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

Отримані відомості він направляв до декількох російських Телеграм-каналів, які координують спецслужби рф для збору розвідданих про Сили оборони України.

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Метою такої шпигунської діяльності, припускають в СБУ, могли бути плани затриманого приєднатися до бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» і воювати проти України (про це він писав у Мережі на початку російського повномасштабного вторгнення).

Повідомлення у месенжері щодо "Вагнера"

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Оперативні дії Служби безпеки дозволили зірвати плани агресора щодо отримання розвідданих, а самого російського інформатора — затримати у власному помешканні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ»). Після завершення судового розгляду справи його може бути покарано позбавленням волі на строк до 8 років.

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Нагадаємо, що на Дніпропетровщині суд покарав агента фсб, який «полював» за бойовими літаками ЗСУ. Він має провести за гратами всі 15 років.

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