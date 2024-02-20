«Кожен рух супроводжувався болем»: як українські бійці врятували командира з палаючого авто

Командир батальйону Едуард разом із підлеглими виконував бойове завдання, коли в їхній автомобіль влучив російський ударний безпілотник. Того дня, розповів він пресслужбі бригади, їхали позиціями, коли пролунав сильний вибух.

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«Спершу, я подумав, що автівка наїхала на міну. Автомобіль відразу спалахнув. Вже згодом я дізнався, що це по нас вдарив російський БПЛА! — пригадав Едуард. — Подальші події відбувались наче у сповільненому кіно. Заступник та головний сержант підрозділу самі вибігли з пошкодженої автівки. Вже палали лобове скло, капот та салон автомобіля».

Офіцер теж намагався вибратись, але відчув різкий біль у ногах. Стопа на його лівій нозі була вивернута. Права нога теж була скривавлена, тому Едуард ліг животом на сидіння і спробував виповзти.

«Кожен його рух супроводжувався сильним болем, — розповів бойовий побратим Едуарда. — Дверцята автівки з його боку були розбиті. Хлопці допомогли пораненому вилізти. Я впевнений, що Бог тоді був на нашому боці. Адреналін неабияк додав нам сил. По рації викликали медиків. Самі теж рятували пораненого».

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Бійці перетягнули турнікетами скривавлені ноги офіцера, щоб зупинити кровотечу. Допомогли й місцеві мешканці.

«Один пенсіонер приніс велосипедний джгут, — згадують бійці. — Ще один хлопець прибіг із водою та лікувальним порошком. Бойовий евакуаційний екіпаж теж приїхав швидко і надав необхідну першу допомогу».

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Коли офіцера вже везли до медпункту, то він, за його словами, «усім тілом добре відчував кожну вибоїну на бездоріжжі».

Едуард розумів, що може знепритомніти, але хлопці розповідали анекдоти, щоб він лишався у свідомості. Військовий медик Сергій додав, що пораненого доправили у вкрай важкому стані: необхідно було остаточно зупинити кровотечу та провести необхідні стабілізаційні заходи. Усе зробили швидко та професійно. Життя командира вдалось врятувати.

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Нині Едуард лікується у військовому шпиталі та не втрачає віри у позитив. Медикам довелось ампутувати важко травмовану ногу, але офіцер сподівається якнайшвидше одужати й знає, що бійці обов’язково помстяться за його поранення. В госпіталі його відвідав Володимир Зеленський, побажав йому якомога швидшого одужання. Командира батальйону нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Володимир Зеленський нагородив комбата орденом Богдана Хмельницького III ступеня і побажав якомога швидшого одужання

«Комбат вдячний за порятунок бойовим друзям, медикам та Богу, — повідомила пресслужба бригади. — Він вірить у Перемогу, адже віра завжди сильніша за страх».

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський відвідав українських бійців на лінії фронту на Куп’янському напрямку і вручив їм нагороди.

Про актуальну ситуацію на фронті та втрати ворога читайте тут.

Фото: пресслужба 41 окремої механізованої бригади

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