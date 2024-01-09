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Україна

Ставка на безпілотники: окупанти змінили тактику під Бахмутом

19:19 9 січня 2024
Бойовий дрон

Російські загарбники на Бахмутському напрямку намагаються повернути втрачені позиції, для чого почали активніше застосовувати ударні і розвідувальні безпілотники.

Про це розповів сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

За його словами в ефірі телеканала «Еспресо», ворог постійно отримує підкріплення та активно розвиває дронову компоненту, тож суто «м'ясних» атак ворога стало менше.

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«Противник намагається змінювати тактику, більше застосовуючи дронів. Тобто, якщо раніше попереду була піхота й техніка, то наразі дрони стають першими. Росіяни зараз роблять ставку на БПЛА», — констатував він.

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Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповіли про спроби донести до вищого російського військового командування інформацію про те, що очікування швидкого просування під Бахмутом є нереалістичними без значних втрат і жертв з боку зс рф.

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