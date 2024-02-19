«Завжди честь — бути поруч із нашими захисниками»: Зеленський несподівано нагрянув на фронт під Куп'янськом (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно побував на передовій на Запоріжжі, відвідав українських бійців на лінії фроонту на Куп’янському напрямку. Про це він повідомив у Telegram.

ВІДЕО ДНЯ

«Харківщина. Командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь — бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська готуються до наступу на Куп`янськ в Харківській області в найближчі тижні.

РЕКЛАМА

19

Читайте нас у Facebook