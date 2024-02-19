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«Завжди честь — бути поруч із нашими захисниками»: Зеленський несподівано нагрянув на фронт під Куп'янськом (відео)

14:43 19 лютого 2024
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно побував на передовій на Запоріжжі, відвідав українських бійців на лінії фроонту на Куп’янському напрямку. Про це він повідомив у Telegram.

«Харківщина. Командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь — бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська готуються до наступу на Куп`янськ в Харківській області в найближчі тижні.

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