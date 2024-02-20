Популярна телеведуча повертається в етер

У столиці України розпочалися зйомки військового ток-шоу «Хоробрі серця» (1+1 Україна). Це цикл історій про військових та цивільних, які здійснили подвиги, захищаючи Україну від російської агресії, та своїми вчинками змінили хід історії. Гостями студії стануть командири різних родів військ, які безпосередньо брали участь у подіях, бойові побратими, рідні та близькі героїв, відомі волонтери та військовослужбовці. Нагадаємо, ток-шоу «Хоробрі серця», ведучим якого був актор, режисер та військовий Ахтем Сеітаблаєв, вже виходив в етер два роки, починаючи з 2014-го. Відомо, що режисер не був у рідному Криму з початку війни.

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У оновленому проєкті до Ахтема доєднається Валентина Хамайко. Нагадаємо, з Нового року проєкт «Сніданок. Вихідний», ведучою якого вона була, закрився.

— «Хоробрі серця» — надзвичайно важливий етап в моєму житті, — зізнався, представляючи проєкт, Ахтем Сеітаблаєв. — Для мене це історія в першу чергу про справжніх людей з великої літери, які можуть мріяти та роблять вчинки, що надихають. Це та мала робота, яку я можу від себе присвятити військовим, що стоять на обороні нашої держави.

Валентина Хамайко сказала, що вона рада стати частиною «Хоробрих сердець».

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— Сьогодні наші діти знають, що справжні герої живуть не в книгах, а ходять серед нас, на українській землі, — впевнена ведуча.

Режисерками-постановницями проєкту стануть Наталя Ровенська, Наталя Лисенкова та Марія Григоращенко, які працювали над великими розважальними шоу.

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