«Ми повинні були вистояти»: генерал розповів, скільки часу ЗСУ готувалися до вторгнення окупантів

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, котрого нещодавно було призначено командувачем Сухопутних військ, на момент повномасштабної війни росії з Україною очолював Операцію Об'єднаних сил на Донбасі. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він зізнався, що вже восени 2021 року була дуже велика ймовірність, що почнеться повномасштабна війна.

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«Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але те, що вона як мінімум охопить територію Луганської й Донецької області — це було очевидно, — розповів він. — Ми аналізували дії противника. Всі ознаки були, що ми зустрінемо ворога — і не тільки з „ЛНР"/"ДНР“, а й з території росії. Тому з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти та нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна».

За словами генерала, протягом п'яти місяців наші бійці готувалися до відбиття повномасштабної агресії.

«Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий. І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви — ми щонайменше двічі проводили повномасштабне тренування. Це зіграло свою роль. Що в перший день, коли було завдано ударів по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади, — вони прийшлися в пусте місце», — зазначив генерал Павлюк.

Раніше Олександр Павлюк заявив, що українським воїнам «випав історичний шанс закінчити споконвічну війну».

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