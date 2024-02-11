Призначення генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України є одним з кращих рішень президента у загальному переформатуванні командування. Про це у Facebook написав блогер, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов.

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«Павлюк добре проявив себе ще у перші дні російської війни в 2014 році. Був командиром 24 ОМБр, з нею звільняв Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ, Красний Лиман. Був командувачем ООС.

У найбільш критичні дні лютого-березня 2022 році організував оборону і забезпечення столиці. Завдяки грамотному командуванню і мужності воїнів вдалося не тільки відстояли Київщину, змусили ворога підтягувати сили з інших напрямків і зрештою завдали йому перших нищівних втрат", — написав Сазонов.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року Володимир Зеленський присвоїв Павлюку звання Героя України за особисту мужність і героїзм, вагомий внесок у захист державного суверенітету.

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«Тепер, після року на посаді першого заступника міністра оборони, генерал повертається туди, де почувається найкраще — до командування. Відтепер найчисельнішим і найважливішим видом військ. Знаю, що бійці його поважають і вважають його призначення посиленням. Залишається тільки побажати новому командувачу успіхів», — додав Сазонов.

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив замість нього Олександра Сирського, який до того командував Сухопутними військами.

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