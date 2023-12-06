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Україна

Генерал Павлюк у День ЗСУ: «Нам випав історичний шанс закінчити споконвічну війну. Мусимо впоратись»

11:45 6 грудня 2023
Генерал Павлюк привітав ВСУ

Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк привітав військовослужбовців з Днем Збройних Сил України.

«Свято сильних, патріотичних, професійних. Свято чоловіків і жінок, які виборюють мир на землі, на морі, у повітрі. Які вдень і вночі дають гідну відсіч агресору, повертаючи спокій у наші міста», — написав Олександр Павлюк у Facebook.

Він заявив, що захищаючи свою незалежність, Україна створила одну з кращих армій світу. Вона стала бронею цивілізованого світу від російського терору.

«Українські воїни довели, що здатні опанувати найсучасніше озброєння, що спроможні розбивати переважаючого ворога, що більше ніхто і ніколи не зазіхне на нашу землю безкарно», — йдеться у привітанні.

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Свобода України оплачена кров`ю кращих її синів і дочок. Олександр Павлюк висловив співчуття рідним усіх полеглих героїв.

«Нам випав історичний шанс закінчити споконвічну війну. Мусимо впоратись заради пам’яті усіх полеглих за Українську Державу, заради майбутніх поколінь. Вдячність, шана і слава захисникам і захисницям України. Доземний уклін їхнім родинам», — написав генерал.

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Він побажав воїнам міцного здоров’я, вдачі і перемоги.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських воїнів і заявив, що захоплюється ними.

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