«Україна у вогні»: міжнародний проєкт об’єднав музикантів з 11 країн

16 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, український музикант та композитор Дмитро Радзецький презентував музичний проєкт «Україна у вогні».

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Він є частиною великого міжнародного проєкту, що об’єднує світових музикантів, які демонструють свою солідарність з українцями, а також привертають увагу світу до війни й необхідності допомоги України.

У різних куточках світу 30 піаністів з 11 країн світу виконають твір «Україна у вогні». 5-хвилинна п’єса для фортепіано, що була написана в перші місяці повномасштабного вторгнення є особистим маніфестом людини, яка переживає війну. Автор порівнює війну в Україні з вогнем, що поглинає все на своєму шляху — бо він не має кордонів і може перекинутися на будь-які сусідні країни…

Австрія, Бельгія, Німеччина, Велика Британія, Угорщина, Норвегія, Польща, Сінгапур, Швейцарія, Грузія — це неповний список країн, в яких під час акцій в підтримку України, громадських заходів, концертів чи просто в студіях зазвучить твір «Україна у вогні».

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«В той час, як українці героїчно відбивають навалу сусіда-агресора вже понад 700 днів, світ починає відвертати очі від України. Наша війна зникає з перших шпальт та екранів телевізорів, люди перемикають свою увагу на інші теми. Аби перемогти, нам потрібна допомога, і тому я хочу звернутись до людей по всьому світу на глибокому емоційному рівні, тією мовою, яка не потребує вивчення і зрозуміла всім — мовою музики», — підкреслив Дмитро Радзецький.

Раніше лідер культового гурту U2 Боно на концерті в Лас-Вегасі закликав США допомогти Україні.

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