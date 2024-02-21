Смореброд по-українськи: суперрецепт від суперфіналістки «МайстерШефа»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом домашньої шинки з курятиною, розповіла, як приготувати смореброд по-українськи.

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«Сьогодні поділюсь з вами цікавим рецептом сморебродів, який готується не з хлібом, як зазвичай, а з дерунами! Виходить дуууже смачно та ситно», — написала вона.

Спосіб приготування: — Картопля — 3−4 шт;

- Цибуля — 1 шт;

- Яйце — 1 шт;

- Борошно — 1 ст. л;

- Сіль, перець — на смак;

- Соняшникова олія;

- Оселедець;

- Сметана густа — 2 ст. л;

- Гірчиця — 1 ч. л;

- Зелена цибуля. РЕКЛАМА Спосіб приготування: 1. Збити в блендері картоплю, цибулю і яйце. Додати борошно, сіль та перець.

2. Смажити на розігрітій пательні.

3. Зробити соус, змішавши сметану, гірчицю та зелену цибулю.

4. На готові деруни викласти все як на відео.

«P.S.: Якщо ви на деруни завжди картоплю трете на тертці, то спробуйте перебити в блендері. Єдине — такі деруни треба смажити одразу, щоб тісто не стояло. Також такі смореброди гарно смакують зі смаженими кільцями цибулі в клярі», — написала Рябенко.

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