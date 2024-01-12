«Неймовірний» рецепт домашньої курячої шинки від суперфіналістки «МайстерШефа»: для тих, хто любить смачно поїсти
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом святкового десерту «Три молока» з мандаринами, запропонувала фоловерам приготувати домашню шинку з курятиною.
«Її можна їсти і діткам, і тим, хто слідкує за своїм харчуванням, і тим, хто просто любить смачно попоїсти», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 400 г;
- Куряче стегно 4 шт.;
- Гриби — 100 г;
- Сіль, перець;
- Сушений часник — 2 ч. л.;
- Паприка копчена;
- Вершки 20% або курячий бульйон — 75 мл.
- Фісташки або будь-які горішки — 100 гр.
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Приготування:
- Перебити в блендері куряче філе.
- Стегно та гриби нарізати на шматочки.
- У суміш додати всі спеції за смаком. Фісташки або горішки. Влити вершки або бульйон. Гарно перемішати.
- Поставити в холодильник на 2 години, а краще на ніч.
- Викласти фарш на плівку для запікання. Сформувати і завʼязати.
- Варити 1 годину на повільному вогні або випікати при 180° теж 1 годину.
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповіла, як приготувати печений рулет з курячого філе.
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