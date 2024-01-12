«Неймовірний» рецепт домашньої курячої шинки від суперфіналістки «МайстерШефа»: для тих, хто любить смачно поїсти

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом святкового десерту «Три молока» з мандаринами, запропонувала фоловерам приготувати домашню шинку з курятиною.

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«Її можна їсти і діткам, і тим, хто слідкує за своїм харчуванням, і тим, хто просто любить смачно попоїсти», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

Куряче філе — 400 г;

Куряче стегно 4 шт.;

Гриби — 100 г;

Сіль, перець;

Сушений часник — 2 ч. л.;

Паприка копчена;

Вершки 20% або курячий бульйон — 75 мл.

Фісташки або будь-які горішки — 100 гр.

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Приготування: РЕКЛАМА Перебити в блендері куряче філе.

Стегно та гриби нарізати на шматочки.

У суміш додати всі спеції за смаком. Фісташки або горішки. Влити вершки або бульйон. Гарно перемішати.

Поставити в холодильник на 2 години, а краще на ніч.

Викласти фарш на плівку для запікання. Сформувати і завʼязати.

Варити 1 годину на повільному вогні або випікати при 180° теж 1 годину.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповіла, як приготувати печений рулет з курячого філе.

Фото — скріншот

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