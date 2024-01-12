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«Неймовірний» рецепт домашньої курячої шинки від суперфіналістки «МайстерШефа»: для тих, хто любить смачно поїсти

11:57 12 січня 2024
Домашня шинка

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом святкового десерту «Три молока» з мандаринами, запропонувала фоловерам приготувати домашню шинку з курятиною.

«Її можна їсти і діткам, і тим, хто слідкує за своїм харчуванням, і тим, хто просто любить смачно попоїсти», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 400 г;
  • Куряче стегно 4 шт.;
  • Гриби — 100 г;
  • Сіль, перець;
  • Сушений часник — 2 ч. л.;
  • Паприка копчена;
  • Вершки 20% або курячий бульйон — 75 мл.
  • Фісташки або будь-які горішки — 100 гр.

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Приготування:

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  • Перебити в блендері куряче філе.
  • Стегно та гриби нарізати на шматочки.
  • У суміш додати всі спеції за смаком. Фісташки або горішки. Влити вершки або бульйон. Гарно перемішати.
  • Поставити в холодильник на 2 години, а краще на ніч.
  • Викласти фарш на плівку для запікання. Сформувати і завʼязати.
  • Варити 1 годину на повільному вогні або випікати при 180° теж 1 годину.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповіла, як приготувати печений рулет з курячого філе.

Фото — скріншот

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