Президент США Джозеф Байден, який вважає, що кремлівський диктатор несе відповідальність за загибель російського опозиціонера Олексія Навального, назвав президента росії володимира путіна «божевільним сучим сином». Як передає CNN, про це повідомляють журналісти, які супроводжують президента США під час передвиборчого збору коштів у Сан-Франциско.

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«Ми маємо справу з цим божевільним сучим сином, цим хлопцем, путіним, та іншими. Тому ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Однак для людства найсуттєвішою загрозою є зміна клімату», — заявив Байден на благодійному заході.

Також Байден розкритикував висловлювання Дональда Трампа, який асоціював свої правові проблеми у США зі смертю російського опозиційного діяча та критика кремля Олексія Навального. Президент США перед аудиторією переформулював слова свого попередника, зазначивши, що «якби я 10−15 років тому говорив усе це тут, ви б подумали, що я маю бути зраджений».

«Він (Трамп) порівнює себе з Навальним і стверджує, що, оскільки наша країна стає комуністичною, його переслідують, як і Навального. Звідки, чорт забирай, це береться?» — додав Байден.

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На відміну від Байдена та інших західних лідерів, Трамп, який має намір балотуватися на пост президента США від Республіканської партії у 2024 році, досі не засудив росію або путіна за смерть Навального.

В останні тижні Трамп також неодноразово заявляв, що не захищатиме країни НАТО від можливої агресії росії, якщо ці країни не збільшать витрати на оборону. Цю заяву Байден назвав «визнанням того, що Трамп має намір дати путіну зелене світло для нових воєн і насильства».

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«Трамп явно підтверджує, що він вирішить залишити наших союзників по НАТО», — зазначив Байден.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», після реакції Трампа на смерть Навального у США заявили про існування «путінського крила».

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