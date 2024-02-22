«Ми навчилися жити за ненормальних умов»: Лілія Ребрик про зйомки у сховищі

До другої річниці великої війни відбудеться міжнародна прем'єра серіалу «Перевізниця». А нещодавно завершилась робота над серіалом «Сховища. Вісім історій» (Дім), який розповідає вісім різних епізодів, що ніколи б не сталися, якби повітряна тривога не звела їхніх героїв разом в укритті. Режисером «Сховища. Вісім історій» став популярний актор Кирило Бін, відомий за серіалом «Коли ми вдома».

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— Кожна серія картини розповідає нову історію з новими героями, яка відбувається в різних місцях країни, — розказав «ФАКТАМ» Кирило Бін. — Спільний у всіх історій лише сигнал повітряної тривоги. На створення серіалу мене надихнула історія акторів Національного оперного театру України, які під час тривоги разом з глядачами спускаються до сховища. Наші новели допомагають у художній формі зафіксувати й відрефлексувати той досвід, який переживають українці, що зараз не носять форму і не перебувають на передовій, але живуть з відчуттям постійної тривоги та небезпеки.

Кадр серіалу “Сховища. Вісім історій”

У кожному епізоді «Сховищ» — премʼєра першого відбудеться на другу річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну — свій акторський склад. У серіалі знімались популярні актори Вʼячеслав Довженко, Ганна Кузіна, Олеся Жураківська, Володимир Задніпровський-Кононенко, Михайло Кукуюк, Олексій Вертинський. Одну з ролей виконала Лілія Ребрик, яка скоро стане втретє мамою.

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— Проєкт про те, що життя триває всупереч обставинам, — сказала, представляючи картину, Ребрик. — Ми навчилися жити нормальне життя, на жаль, за ненормальних умов. Багато хто не розуміє, як можна грати вистави під час війни. Люди дорікають акторам. Мовляв, ми розважаємося і в нас нібито все добре. Ні, в нас не все добре, але це наша місія, бо театр лікує душі. Це ті ліки, яких зараз так потребує кожен українець.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» акторка та волонтерка Ярина Гордієнко розповіла про пошуки зниклого на війні коханого.

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