«За вагітність я набрала 22 кілограми»: Наталя Островська розповіла про повернення до роботи та поєднання материнства й кар’єри

Ведуча ТСН та марафону «Єдині новини» Наталя Островська, яка три місяці тому вперше стала мамою, повернулася до роботи та розповіла про свій досвід поєднання материнства та кар’єри, нові виклики та стосунки з чоловіком.

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«Між розмовними студіями тепер я обовʼязково маю виділити час, аби зцідити молоко, інакше може бути погане самопочуття. Морозильна камера на каналі вже заповнена молоком для Аґати. Робота мені допомагає емоційно наповнитись і піклуватись про дитину з ще більшою любовʼю. Материнство — надскладна робота, іноді матусям потрібно змінювати обстановку і спілкуватись з людьми, телебачення — ідеальний варіант для цього», — розповіла Наталя в інтерв’ю Viva!

Вона зізналась, що під час вагітності набрала зайві кілограми, але не поспішає сідати на дієту. Каже, що повернулася до легких тренувань та харчується відповідно до раціону жінки, яка годує дитину грудьми.

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«За вагітність я набрала 22 кілограми, 12 швидко пішли — за кілька тижнів, а от над іншими доводиться працювати. Я стежу за харчуванням, роблю лайтові тренування і вже бачу, що вага потроху зменшується. Потрібно дати собі час. Днями чомусь сумно стало, коли подивилась у дзеркало, думаю: «Де мій прес?», а потім дивлюсь на Аґату і кажу: «Так ось він — такий прекрасний», — поділилася Островська.

Вона каже, що мріє про велику родину і готова народжувати ще дітей, але за кілька років. Телеведуча вважає, що навіть війна не є перепоною для українок.

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«Потрібно народжувати більше українців, але моя черга — через три-пʼять років. Поки передаю естафету іншим україночкам! Я хочу в родині Островських дівчинку і хлопчика, але наразі потрібно виростити Аґату і дарувати їй якомога більше тепла й батьківської любові», — зазначила Наталя.

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Раніше телеведуча розповіла, чому обрала для доньки таке незвичне ім’я. А також Наталя зізналась, що її лякало в перші дні материнства.

Фото: Viva!

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