Загинув шестирічний хлопчик: в Харкові сталася моторошна ДТП
В Харкові, який перебуває під постійними атаками з рф, під час нічної ДТП загинув шестирічний хлопчик, а ще п'ятеро учасників події отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.
Подробиці повідомили у Поліції Харківської області.
Згідно з оприлюдненою інформацією, дорожній інцидент стався 21 лютого на вулиці Героїв Праці.
Встановлено, що 43-річний водій автомобіля Opel Signum не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Honda Acura, за кермом якого перебувала 50-річна жінка, а також з автомобілем Hyundai Accent, яким керував 30-річний чоловік.
Внаслідок зіткнення загинув 6-річний хлопчик, який перебував на пасажирському сидінні Opel. Поранення і забої отримали троє водіїв та дві жінки-пасажирки з Hyundai.
Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.
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