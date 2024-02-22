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Події

Загинув шестирічний хлопчик: в Харкові сталася моторошна ДТП

16:45 22 лютого 2024
На місці ДТП

В Харкові, який перебуває під постійними атаками з рф, під час нічної ДТП загинув шестирічний хлопчик, а ще п'ятеро учасників події отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Подробиці повідомили у Поліції Харківської області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, дорожній інцидент стався 21 лютого на вулиці Героїв Праці.

Встановлено, що 43-річний водій автомобіля Opel Signum не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Honda Acura, за кермом якого перебувала 50-річна жінка, а також з автомобілем Hyundai Accent, яким керував 30-річний чоловік.

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Одна з автівок-учасниць ДТП

Внаслідок зіткнення загинув 6-річний хлопчик, який перебував на пасажирському сидінні Opel. Поранення і забої отримали троє водіїв та дві жінки-пасажирки з Hyundai.

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Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо також про ДТП, яка сталася в Харкові наприкінці 2023 року — її жертвами стали відомі волонтери.

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