«Їздять по областях, винаймають офіси, а потім зникають»: українці стають жертвами афери з ремонту побутової техніки

Аферисти, користуючись війною, вигадують різні схеми, аби заволодіти грошима українців . Останнім часом почастішали випадки із шахраями, які під виглядом ремонту побутової техніки «кидають» клієнтів на кошти. А заманюють людей досить професійно, обіцяючи виклик майстра на дім безплатно та ще й гарну знижку за проведені роботи. В результаті вимагають зовсім інші суми, а от техніка за лічені дні знову перестає працювати. Коли ж клієнт розуміє, що його надурили й починає вимагати своє, він відразу ж потрапляє до «чорного списку». В інтернеті схожих випадків на спеціалізованих форумах сотні, але спритники гастролюють по різних містах та знаходять нових жертв. Однією з таких стала Олена з Вінниці.

«Вже на ранок мікрохвильова піч знову перестала працювати»

— Про цю контору я дізналась з оголошення на під'їзді, які у нашому районі розклеїли на кожному будинку. На буклеті було написано великими літерами, що майстер ремонтує всі види техніки, на дім виїжджає безкоштовно. А потім дає ще й знижку 20%. «Досвід роботи — 8 років. Даю гарантію» — йшлось в оголошенні й ще й підкреслено червоним полем. Неможливо було не звернути увагу, — каже «ФАКТАМ» Олена. — Вказано два номери. Я подзвонила й викликала майстра. Там мені знову нагадали, що буде знижка. Чому б не зекономити, подумала тоді.

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Це оголошення Олена побачила біля свого під'їзду

— За кілька годин приїхав майстер, забрав всю техніку, що не працювала, ніби на діагностику, — продовжує Олена. — При цьому мені виписали документи з печаткою «Сервісний центр № 1», на яких вказувалась сума за діагностику за кожну одиницю техніки — 500 гривень. Тобто за 4 одиниці я мала сплатити 2000 гривень на місці відразу! Це вже насторожило. Але майстер сказав, що якщо будемо у них ремонтувати, то ця сума відмінусується. Здивувало те, що ніде не вказана була їх адреса. На запитання, де ви знаходитесь, чоловік назвав адресу у Вінниці.

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Протягом дня майстер зв'язувався зі мною з різних номерів, це також здалось дивним. Озвучував суму за ремонт дуже високу. Наприклад, за ремонт пилососа 3800 гривень, за ремонт робота-пилососа — 3950, хоча їхня ціна нових 5000−6000 гривень. Звісно, ми відмовились за таку суми щось робити. Лише погодились на ремонт мікрохвильової печі за 1750 гривень.

Ввечері нам передзвонили з цієї контори та сказали, що буде доставка кур'єром, за яку я повинна заплатити 200 гривень. Коли я запитала за знижку 20%, яка була в оголошенні, мені відповіли: яка може бути знижка, якщо ми в них відремонтували лише мікрохвильовку.

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Такий документ про ремонт мікрохвильової печі отримала жінка

Але суть в тому, що вже на наступний ранок мікрохвильова піч знову перестала працювати, — обурюється Олена. — Хоча згідно з актом виконаних робіт гарантія на ремонт — 30 днів. Подзвонивши до контори за вказаним в оголошенні номером, почула лише обіцянки, що зі мною зв’яжеться майстер. Але це були лише обіцянки.

На наступний день я знову дзвонила по всім номерам, які в мене були, та ніхто вже не відповідав. Коли ж я ввела мобільні контакти в інтернеті, то ледь мову не втратила. Всі 100% відгуків про цих осіб негативні. Користувачі ділились в коментарях, що це «контора аферистів, злодіїв і шахраїв, яка працює під прикриттям фірми з ремонту комп'ютерів та іншої техніки. Промишляють по всій Україні, міняючи оголошення і номери нескінченно, обмінюючи мобільні свої сім-карти між областями та містами, коли вже всі впізнають їхній номер у місті. Ведуть прихований відеозапис типу для звітності».

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Олена була шокована, коли прочитала відгуки про аферистів-ремонтників в інтернеті

З'ясувалось, що Олена — не єдина вінничанка, яка мала справу із даною конторою.

— Ми також зіткнулись із цим лохотроном. За ремонт холодильника нам загнули 10 тисяч гривень, тому ми відмовились, — додає «ФАКТАМ» жителька Вінниці Тетяна. — Так вони за виклик майстра і діагностику здерли 1700 гривень. Знайомий мав необережність віддати цим аферистам ігрову приставку на прошивку. В підсумку вона пролежала у них тиждень, аж поки чоловік сам не приїхав туди. В підсумку з нього здерли 500 гривень за те, що начебто «майстер працював над нею». Як розповідав знайомий, документів у «ремонтників» немає, офіс знаходиться в Києві, їздять вони по різних областях, винаймають офіси, а потім безслідно зникають.

Коли знайомий викликав поліцію, йому порадили написати на них скаргу. Потім він теж став цікавитись цією конторою і прочитав, що років з 4 тому про цих «ремонтників» уже писали дописи-попередження люди, які стали жертвами їхньої діяльності. Але вони постійно гастролюють, й постраждалих лише прибуває. Особливо шкода літніх людей, які не мають можливості та знань шукати в мережі інформацію про цих недобросовісних майстрів.

«Слід зібрати усі докази надання вам послуги з ремонту техніки»

Як не стати жертвою ремонтників-шахраїв? Експерти зазначають, що отримання ліцензії на надання послуг з ремонту побутової техніки не є потрібним для майстрів, що надають такий вид послуг, спрощуючи процедуру до відкриття ФОП.



— Отже, в першу чергу клієнту слід звернути увагу на Куточок споживача та інформацію про суб’єкт господарювання, який здійснює відповідний вид ремонту. По-друге, надання побутових послуг здійснюється відповідно до договору між споживачем і виконавцем відповідної послуги, — пояснює «ФАКТАМ» адвокат Максим Гореліков, засновник обʼєднання «HORELIKOV & Partners». — Документальним підтвердженням надання побутової послуги є договір та/або розрахунковий документ (квитанція, товарний чи касовий чек, талон, розрахунковий документ).

По-третє, надана побутова послуга повинна відповідати вимогам щодо якості, визначеним у договорі або передбаченим законодавством, протягом усього гарантійного строку. Якщо у договорі не встановлено гарантійний строк на надану побутову послугу, виконавець повинен зробити відмітку про гарантію якості у договорі та/або розрахунковому документі. Гарантія якості наданої побутової послуги поширюється на все, що становить результат її надання. Вимога споживача про безоплатне усунення недоліків у наданій побутовій послузі протягом гарантійного строку розглядається після пред’явлення договору та/або розрахункового документа.

У даному випадку, додає адвокат, слід застосовувати наступний алгоритм. В першу чергу упевнитись, що ви виявили порушення у роботі:

— Слід зібрати усі докази надання вам послуги з ремонту відповідної техніки (договір про надання послуг, акт прийому-передачі до договору, квитанція, товарний чи касовий чек, талон, розрахунковий документ) та скласти письмову претензію до надавача послуг, що здійснив даний ремонт. Складена грамотно і відповідно до правил претензія з якості ремонту товару допоможе покупцеві не тільки вирішити всі наявні спірні моменти, але й виграти суд у разі потреби.

Обов’язково слід дотримуватися наступних правил: вказівка повного найменування організації, з якою виник конфлікт, а також даних пред’явника претензії. Зазвичай ця інформація пишеться в правому верхньому куті, як на стандартних заявах. Крім того, слід додати детальний і чіткий опис виниклої проблеми із зазначенням дати придбання товару, чека, найменування придбаного товару, ціни. Вказати дату первинного звернення в магазин або фірму і результат, отриманий в ході спроби залагодити конфлікт усно. Зробити посилання на Закон України «Про захист прав споживачів», з вказівкою можливих наслідків для продавця (виконавця послуг) та Постанову Кабміну «Про затвердження Правил побутового обслуговування населення» від 16 червня 2023 р. № 614.

Варто зазначити, що відправляти претензію слід рекомендованим листом з описом вкладення у лист, аби згодом в суді мати змогу підтвердити досудове врегулювання спору. Якщо відповіді не отримали, можна звернутися або до Департаменту захисту прав споживачів, або до суду Зверніть увагу: дана категорія справ не потребує сплати судового збору.

У структурі, яка покликана захищати права споживачів, пояснюють: статтею 10 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

«У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк, відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги), безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи; відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи; реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору, — пояснює «ФАКТАМ» Вадим Чайковський, заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. — Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи, або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться. Або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти. Враховуючи вищезазначену інформацію, якщо споживач планує замовити послуги з ремонту, то першочергово необхідно укласти з виконавцем договір про виконання робіт (надання послуг).

Якщо права споживача порушено і виконавець відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — тоді звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону.

Але додам, що на період дії правового режиму воєнного стану, припинено проведення планових заходів державного нагляду та діють обмеження у проведенні позапланових заходів державного контролю (постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». Самі ж листи Держпродспоживслужби не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер".

Раніше «ФАКТИ» розповідали про шахрая, який намагався виманити 10 тисяч доларів у дружини загиблого на фронті воїна, переконуючи, що той у полоні.

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