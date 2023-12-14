«Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей»: Лобода оскандалилась новим інтерв’ю

Світлана Лобода, яка слідом за піснею українською мовою «Київ-Ніцца» випустила російський трек «Метелица», здивувала новим новим інтерв’ю. У розмові з журналістом «ВВС. Русская служба», вона заявила, що насправді не збирається відмовлятись від російськомовного репертуару та не вважає цю мову причиною агресії проти України.

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«Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей. Більшість України розмовляє російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б. Але мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Так трапилось», — заявила Лобода.

Свою думку вона пояснює тим, що у неї велика російськомовна аудиторія по всьому світу. Зі своїми прихильниками в різних країнах спілкується російською. А коли приїздить до Києва — переходить на українську.

«Я продовжуватиму писати пісні українською та російською мовами для російськомовної аудиторії, бо вона велика. Тому що це люди, які мене підтримують, які підтримують мою країну. Я знаю, що питання російської мови сьогодні дуже гостре в Україні. І коли я приїжджаю до України, я завжди розмовляю українською мовою, і інтервʼю даю українською мовою. Але по світу, у Європі, там, де я виступаю, а це Грузія, Арменія, Казахстан, Латвія, я з людьми говорю російською», — каже Світлана.

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За її словами, вона розуміє росіян, називає їх заручниками ситуації, які нічого не можуть змінити.

Нагадаємо, Світлана Лобода засудила російську агресію та випустила кілька пісень українською мовою. Вона давала благодійні концерти за кордоном та намагалась повернутися на українську сцену. Їй вдалося виступити в Харкові, проте через супротив активістів концерт у Києві скасували.

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Попри благодійну допомогу українцям та її рідному Ірпеню ставлення до Лободи залишається неоднозначним.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

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