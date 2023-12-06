Приємний сюрприз: на концерті військові подарували українському співаку прапор від генерала Залужного

У рідному Львові відомий український співак Андрій Заліско, який разом з JULIK презентував пісню «Хлопці, підемо», влаштував сольний концерт «Воля і свобода». Музика, усмішки, позитив, вітання дали шанувальникам змогу трошки відволіктись і відпочити. Андрій на концерті багато жартував, спілкувався з публікою, з героями війни, яких у залі було чимало. Доповнювали концерт дуети з співаком-шоуменом JULIK та Катериною Малицькою. Справжнім сюрпризом для артиста було, коли військовий, друг генерала Залужного, вийшов і подарував Заліску прапор із особистим підписом генерала та особистою подякою за сприяння і допомогу ЗСУ.

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Самі військові потім написали до Заліска: «Дуже дякуємо вам за позитивні емоції та спогади, які ви подарували нам. Такі теплі і щирі зустрічі, увага з боку артиста покращують морально-психологічний стан кожного військовослужбовця. Сподіваємось, ми зможемо ще організувати такі зустрічі в майбутньому».

Сам Заліско зізнається, що насправді він не надто хотів робити сольні концерти, але усвідомив, що вони дають змогу людям зібратись, згуртувуватись, об’єднатись українською піснею, а значить і далі жити, боротись, донатити і ніколи не забувати, що для нас зробили і роблять наші герої-військові, постійно їм дякувати за те, що маємо змогу у такий час співати, виступати і давати концерти.

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«А на даний час я готую нові колядки і пісні, дуже цікаві дуети, відео-зйомки. І чекаємо на наступних сольних», — зазначив співак

Окрім того, співак весь цей рік займався волонтерством. Зі співаком JULIK вони зібрали на концертах за кордоном (Італія, Іспанія, Греція, Чехія) понад 30 тис євро на допомогу Збройним силам.

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