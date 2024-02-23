Шукали цілий місяць: у Тисі знайшли тіло ще одного ухилянта-невдахи (фото 18+)

З річки Тиса, звідки прикордонники нещодавно витягли напівпритомного чоловіка, дістали тіло українця. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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«Чоловік, ймовірно, намагався перетнути кордон річковою ділянкою. При ньому були внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки. Про зникнення ще одного чоловіка місяць тому повідомила його мама. Вона розповіла, що син планував незаконно дістатися Румунії й відтоді не виходив на звʼязок. Його пошуки тривають й досі. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в Тисі. Застерігаємо утриматися від подібних „мандрівок“, адже це може бути небезпечним для вашого життя», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями стример-ухилянт з Дніпра спробував незаконно подолати Тису. Він на велосипеді під'їхав до Тиси і кинувся у воду. Але течія виявилася надто сильною, а вода — холодною. Тому відеоблогер проплив від сили метр і повернув назад, прийнявши рішення про те, що краще заплатити штраф, ніж віддати Богу душу.

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