38.17 / 38.70 41.38 / 42.10
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Шукали цілий місяць: у Тисі знайшли тіло ще одного ухилянта-невдахи (фото 18+)

16:00 23 лютого 2024
Тиса

З річки Тиса, звідки прикордонники нещодавно витягли напівпритомного чоловіка, дістали тіло українця. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Чоловік, ймовірно, намагався перетнути кордон річковою ділянкою. При ньому були внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки. Про зникнення ще одного чоловіка місяць тому повідомила його мама. Вона розповіла, що син планував незаконно дістатися Румунії й відтоді не виходив на звʼязок. Його пошуки тривають й досі. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в Тисі. Застерігаємо утриматися від подібних „мандрівок“, адже це може бути небезпечним для вашого життя», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями стример-ухилянт з Дніпра спробував незаконно подолати Тису. Він на велосипеді під'їхав до Тиси і кинувся у воду. Але течія виявилася надто сильною, а вода — холодною. Тому відеоблогер проплив від сили метр і повернув назад, прийнявши рішення про те, що краще заплатити штраф, ніж віддати Богу душу.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
373

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

заправка

Обминайте їх десятою дорогою: названо мережі АЗС, де замість бензину заливають сурогат

оборона аеропорту у Гостомелі

В повітрі вже були 18 військово-транспортних літаків ворога, щоб сісти в Гостомелі: як вдалося завадити висадці російських військ біля Києва

Печиво без випічки

Печиво без випічки: дивовижний рецепт ласощів

путін біля стратегічного ядерного бомбардувальника Ту-160М

путіна висміяли за участь у випробувальному польоті бомбардувальника

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту