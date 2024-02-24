Козерогам — вдалі можливості, Левам — робота над помилками, Овнам — приємні звістки: що обіцяють зорі і погода на день Конячки в модному пальті

Остання субота місяця 24 лютого — не тільки сумна річниця нападу російських терористів на Україну, а й слушна нагода для того, щоб почати планувати світле майбутнє, яке обов'язково настане після довгого шляху до нашої Перемоги.

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Сміливі плани та реалізація проєктів стануть ключем до благополуччя у майбутньому. Тому сьогодні варто приділити увагу близьким, роблячи приємні сюрпризи, щоб зігріти їхні серця, радять астрологи.

Але перед тим як переходити до повсякденних справ, потрібно, звичайно, згадати тих, хто за ці два роки віддав життя боротьбі з ненависним російським ворогом.

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Овен

Потрібно розпланувати свій час на домашні клопоти і відпочинок із рідними. Овни отримають приємні звістки, які вплинуть на їхнє майбутнє. Спілкування з друзями або відвідування якогось галасливого місця підніме настрій і додасть бадьорості.

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Телець

Якщо ви з кимось посварилися, то сьогодні вдалий день для примирення і з'ясування всіх спірних моментів. 24 лютого Тельцям потрібно більше спілкуватися, розмовляти про те, що їх хвилює або турбує у стосунках. Більше слухайте співрозмовника і погоджуйтеся на запропоновані компроміси.

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Близнюки

Гарний бадьорий настрій допоможе Близнюкам виконати всі заплановані на сьогодні справи швидко й ефективно. Якщо ви хотіли зробити невеликий ремонт або перестановку, то зараз слушний для цього час. Поради близьких вам знадобляться: не соромтеся ділитися з ними своїми проблемами.

Рак

Зірки радять провести день розслаблено, відновлюючи енергію і сили. Перегляд серіалу або читання книги 24 лютого буде найкращим вибором. Якщо вам усе-таки треба займатися фізичною роботою, робіть це не поспішаючи, стежте за самопочуттям. Перед сном погуляйте на свіжому повітрі.

Лев

Сьогодні ви можете несподівано отримати відповідь на важливе запитання, яке давно не давало вам спокою. Є шанс налагодити стосунки з дорогою людиною, якщо ви були у сварці. Не починайте нових складних справ, краще займіться виправленням минулих помилок або завершенням розпочатого.

Діва

Із самого ранку Дівам доведеться проявляти активність, вирішувати питання, що накопичилися. Близькі потребують вашої підтримки та участі; приділіть їм час. Гарний період для зміцнення особистих стосунків: влаштуйте романтичне побачення своїй половинці, зробіть сюрприз, купіть подарунок.

Терези

Велика ймовірність зробити помилку або потрапити в неприємну історію. Тому чим би ви не займалися 24 лютого, підходьте до всього з обережністю, не втрачайте концентрації. Зірки радять менше спілкуватися і знайомитися, обмежити контакти. Приділіть час своєму хобі, відпочиньте.

Скорпіон

Проявляйте творчий підхід до справ, розв'язуйте завдання в незвичний спосіб: так ви швидше отримаєте необхідний результат і піднімете собі настрій. Може виникнути ситуація, коли Скорпіонам потрібно буде щось приховати від близьких або друзів. Прислухайтеся до своєї інтуїції.

Стрілець

Виділіть сьогодні час на прибирання будинку, наведення порядку в шафі. Це заняття заспокоїть Стрільців і допоможе розібратися зі своїми думками та ідеями. Контролюйте емоції, не вихлюпуйте роздратування на рідних і коханих людей. Більше відпочивайте, відкладіть важку роботу.

Козоріг

Багато представників цього знака відчують якісь обмеження, неможливість діяти креативно. Однак, навіть виконуючи свої зобов'язання, можна побачити вдалі можливості й отримати з цього вигоду. Хтось із вашого найближчого оточення може почати вами маніпулювати.

Водолій

Часте спілкування допоможе знайти відповіді на важливі запитання, прояснити якусь заплутану ситуацію. 24 лютого не відмовляйтеся від роботи або пропозицій: є шанс підвищити свій професійний рівень. Коли ухвалюєте рішення або робите вибір, слухайте свій внутрішній голос.

Риби

Високий рівень енергії дасть змогу проявляти активність у справах, займатися складною або важкою роботою. Тримайте під контролем емоції, щоб не посваритися з кимось близьким. Не драматизуйте ситуацію: невеликі проблеми вирішаться самі собою, якщо ви проявите терпіння і будете послідовними.

Для любителів прогнозів за Східним гороскопом нагадаємо, що 24 лютого — день Коня або Конячки, яких часто називають «модниками» через те, що в ці дні в США та Європі проходить багато показів мод, нагородження різними преміями тощо.

Тому Коня або Конячку часто зображають у модному одязі — пальті, хустині, светрах.



А на питання «хто люди ті?» (про людей на телеекрані) прийнято жартома відповідати «конячки у пальті».

Жителі країн Азії вважають, що люди, які народжені в день Коня чи Конячки в модному пальті, відзначаються наполегливістю, стійкістю і прагненням до досягнень. Вони здатні працювати наполегливо, незалежно від перешкод, що можуть зустрітися на шляху. Також вони відомі своїм прагненням до стабільності і надійності у всіх справах.

І все ж вечір астрологи радять їм провести в провести в колі найрідніших у домашній атмосфері, щоб насолодитися теплом сімейних зустрічей і розслабитися після напруженого дня.

Тим більше, що з погодою сьогодні все буде добре: 24-го лютого Україна стане однією з найтепліших країн Європи, обіцяє синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +10+15 градусів, у східній частині трохи свіжіше, +5+9 градусів. Вітер завіватиме з півдня та південного сходу, буде рвучким, сильним, місцями із штормовими поривами до 15−22 метрів за секунду. І вгомониться він лише у вівторок.

У Києві 24−25 лютого, в суботу та неділю, також буде вітряно! Опадів не очікується, повітря сьогодні прогріється до +12 градусів, у неділю — до +10 градусів.

Тому, сьогодні хоч день і буде теплим, з огляду на можливі падіння уламків білбордів чи спідньої білизни з верхніх поверхів, краще все ж залишатися вдома та слухати нову українську музику.

Приміром, «двійника Олега Винника», який зміг вмовити відому танцівницю зіграти для нього Мадонну.

Або артиста, який настроїв проти себе багато кого в Мережі, а тепер здивував ліричною піснею.

Як варіант — його кохану дружину, яка обіцяє «зцілення любов'ю», відповідаючи українським «Так» на пропозиції латиноамериканського мачо.

А представникам кількох знаків Зодіаку нагадаємо, що скоро вони можуть сподіватися на нові гроші, нове кохання та інші «приємні сюрпризики».

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