«Розрахунок був, що Зеленський утече, а український народ капітулює»: Держдеп США про перші дні великої війни

Представниця Державного департаменту США, перша заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Юрі Кім в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що в її країні дуже серйозно ставились до дій рф, які вказували на вторгнення.

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«Ми почали з ситуації, в якій Сполучені Штати бачили чіткі ознаки дій росії, які вказували на повномасштабне вторгнення в Україну, яке базувалося на окупації Луганська та Донецька. І, звісно, її попередня так звана анексія Криму. Ми дуже серйозно поставилися до цих дій. Росіяни зробили вигляд, що це не так. путін брехав нам в очі і казав, що не має наміру нападати на Україну. Таким чином бачимо, що слід звернути увагу на дії, а не слова. Розрахунок був на те, що Зеленський утече, що український народ капітулює, але він залишився. І український народ вистояв понад усі очікування».

Крім того, Юрі Кім впевнена, що путін мав на меті розвалити НАТО.

«Натомість він отримує двох нових членів, які в іншому випадку навіть не прагнули б вступити до НАТО. Отже, ми бачимо розширення, а не скорочення. Він також намагається розколоти міжнародну спільноту. Натомість отримав коаліцію з понад 50 країн світу, які розуміють небезпеку, яку представляє путінська росія через незаконне захоплення Криму, вторгнення в Україну та інших дій, які відбулися раніше. Ви краще за мене знаєте, що дії путіна проти України були здійснені після дій проти Грузії. росія продовжує утримувати понад 20% території Грузії. Вона намагається встановити маріонеткові режими в інших місцях. Ви тільки подивіться на білорусь».

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Раніше повідомлялося, що до Києва прибули фон дер Ляєн, Трюдо, Мелоні та інші зарубіжні лідери, які показали путіну, на чиєму вони боці.

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