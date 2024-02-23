Україна буде «закрита»: у Раді прогнозують «тотальну мобілізацію» (відео)

В Україні, яка бореться з російською агресією, може бути запроваджена тотальна мобілізація та закриття економіки. Про це заявив народний депутат Олег Дунда в етері телеканалу «Київ».

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«Ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації. Вона буде передбачати фактично закриття країни, закриття економіки, і коли економіка буде закцентована на виробництво свого продукту. Відповідно, коли ми будем виробляти більше продуктів самостійно, то там відповідно знайдуться гроші для фінансування в тому числі і Збройних сил. За результатами 2023 року у нас торгівельний дефіцит за побутовими товарами, умовно кажучи, мінус 25 мільярдів. Тобто фактично країна живе за рахунок імпорту інших товарів, які ми можемо виробляти самостійно. Це, починаючи від продуктів. Нагадаємо про Польщю. У нас Західна Україна практично всі магазини забиті продуктами від поляків або іншого виробництва. Вибачте, але продукти ми можемо виробляти самі. І завершуючи питаннями одягу, тощо, багато чого. Ці всі товари ми можемо виробляти самостійно, а ті золотовалютні запаси й резерви, які фактично фінансують цей імпорт може бути направлено на фінансування наших Збройних сил і ті ж самі умовні двісті тисяч», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно запровадили нові правила бронювання працівників від мобілізації, не чекаючи ухвалення нового закону.

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