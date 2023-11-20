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Домашнє печиво, яке просто тане в роті: приготуйте та смакуйте

20:15 21 листопада 2023
Домашнє пісочне печиво

Сказати, що це пісочне печиво смачне, це значить нічого не сказати, воно дуже ніжне та розсипчасте, підходить до чаю та кави. Печиво розлітається зі столу дуже швидко, воно просто тане в роті. За бажанням в тісто можна додати горіхи або кокосову стружку, ділиться кулінарка Юлія Ковальчук, яка раніше пропонувала приготувати тушковані реберця в томатному соку з чорносливом.

Для тіста:

  • Вершкове масло (м'яке) — 180 г
  • Цукрова пудра — 50 г
  • Сіль — щіпка
  • Ваніль — 1/3 ч. л.
  • Оцет 9% - 2 ст. л.
  • Олія (без запаху) — 80 мл
  • Борошно — 380 г
  • Крохмаль (будь-який) — 4 ст. л.

Для посипки:

  • Цукрова пудра — 5−6 ст. л.
  • Ваніль — 1/3 ч. л.

Докладно процес приготування дивіться у відео.

Нагадаємо рецепт чизкейку без основи з печива.

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