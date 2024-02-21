Печиво без випічки: дивовижний рецепт ласощів

Любителів ласувати печивом набагато більше, ніж його пекти. Але виявляється, печиво без випічки теж можливе, хоч і звучить дещо парадоксально. Проте сьогодні гастрономія сповнена парадоксів. Адже можливі ж смажене морозиво, солона карамель, теплі салати…

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Рецептом печива без випічки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати цікавими ідеями страв, як, наприклад, рецепт капустяно-яблучного пюре.

- Такого печива ви, напевно, ще не куштували, — каже Елла Іванова. — Воно справді незвичайне. Кількість какао залежить від ваших уподобань. Спробуйте приготувати таке печиво без духовки — можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.

Печиво без випічки 8 г кукурудзяного крохмалю

150 г борошна

30 г цукру

20 г згущеного молока

30 г вершкового масла

3 г какао

Сіль

2 г ванільного цукру

50 мл. води

Замішуємо тісто з вищевказаних інгредієнтів. В одну частину додаємо какао. Розкачуємо дуже тонко. З'єднуємо 2 види тіста, накладаючи один на одний. Згортаємо в рулет. Тримаємо в морозилці години дві. Тонко нарізаємо й обсмажуємо на сковорідці в олії.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт чізкейку «Перші поцілунки».

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Фото з альбому Елли Іванової

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