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Печиво без випічки: дивовижний рецепт ласощів

22:00 21 лютого 2024
Печиво без випічки

Любителів ласувати печивом набагато більше, ніж його пекти. Але виявляється, печиво без випічки теж можливе, хоч і звучить дещо парадоксально. Проте сьогодні гастрономія сповнена парадоксів. Адже можливі ж смажене морозиво, солона карамель, теплі салати…

Рецептом печива без випічки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати цікавими ідеями страв, як, наприклад, рецепт капустяно-яблучного пюре.

- Такого печива ви, напевно, ще не куштували, — каже Елла Іванова. — Воно справді незвичайне. Кількість какао залежить від ваших уподобань. Спробуйте приготувати таке печиво без духовки — можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.

Печиво без випічки

  • 8 г кукурудзяного крохмалю
  • 150 г борошна
  • 30 г цукру
  • 20 г згущеного молока
  • 30 г вершкового масла
  • 3 г какао
  • Сіль
  • 2 г ванільного цукру
  • 50 мл. води

Замішуємо тісто з вищевказаних інгредієнтів. В одну частину додаємо какао. Розкачуємо дуже тонко. З'єднуємо 2 види тіста, накладаючи один на одний. Згортаємо в рулет. Тримаємо в морозилці години дві. Тонко нарізаємо й обсмажуємо на сковорідці в олії.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт чізкейку «Перші поцілунки».

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Фото з альбому Елли Іванової

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