Печиво без випічки: дивовижний рецепт ласощів
Любителів ласувати печивом набагато більше, ніж його пекти. Але виявляється, печиво без випічки теж можливе, хоч і звучить дещо парадоксально. Проте сьогодні гастрономія сповнена парадоксів. Адже можливі ж смажене морозиво, солона карамель, теплі салати…
Рецептом печива без випічки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати цікавими ідеями страв, як, наприклад, рецепт капустяно-яблучного пюре.
- Такого печива ви, напевно, ще не куштували, — каже Елла Іванова. — Воно справді незвичайне. Кількість какао залежить від ваших уподобань. Спробуйте приготувати таке печиво без духовки — можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.
Печиво без випічки
- 8 г кукурудзяного крохмалю
- 150 г борошна
- 30 г цукру
- 20 г згущеного молока
- 30 г вершкового масла
- 3 г какао
- Сіль
- 2 г ванільного цукру
- 50 мл. води
Замішуємо тісто з вищевказаних інгредієнтів. В одну частину додаємо какао. Розкачуємо дуже тонко. З'єднуємо 2 види тіста, накладаючи один на одний. Згортаємо в рулет. Тримаємо в морозилці години дві. Тонко нарізаємо й обсмажуємо на сковорідці в олії.
Смачного!
Нагадаємо рецепт чізкейку «Перші поцілунки».
Фото з альбому Елли Іванової103
Читайте нас у Facebook