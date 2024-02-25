Девід Бекхем підтвердив, що його дружина Вікторія зламала ногу

Те, на що Вікторія Бекхем, яка поділилася секретами здорового харчування сім’ї, вже натякала минулого тижня, тепер підтвердив її чоловік Девід: його дружина отримала відкритий перелом лівої стопи. Втім, жінка не дозволила нещастю зупинити себе. На фотографіях, опублікованих у британській Mirror, Вікторія виходить з ресторану в Ноттінг-Хіллі: в шині але на високих підборах та з милицями.

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Вікторія Бекхем одягається тон в тон, коли їй боляче, як показують фотографії в Mirror. Як завжди гламурна, Вікторія Бекхем виходить з шикарного лондонського ресторану і доводить свій вишуканий смак. Її елегантне вбрання, що складається з чорного топа оверсайз і обтислих чорних штанів, доповнюють чорні сонцезахисні окуляри. На правій нозі — чорна туфля на високому підборі, а на лівій — суцільна чорна шина. Це робить її ніжну щиколотку ще більш казковою — класичний хід оверсайз. Коротше кажучи, класичний шик.

Девід Бекхем сказав, що Вікторія зламала ногу в спортзалі. В Instagram Девід написав про свою 49-річну дружину: «Очевидно, невеликий нещасний випадок з моєю дружиною в спортзалі був чистим переломом».

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Футбольна суперзірка також опублікував фотографію Вікторії, яка поклала травмовану кінцівку в медичному взутті на плюшеву подушку. А «партнер мрії» Девід додав емодзі-сердечко, сумний емодзі та гіфку «одужуй».

Додамо, що неприємна травма ноги Вікторії в спортзалі сталася невдовзі після інтерв'ю для Vogue, яке було досить цікавим. Одне з запитань стосувалося того, чи схвильована вона тим, що стане бабусею. Відповідь Вікторії не була схожа на те, що вона поспішає розширювати свою і без того велику сім'ю з чотирма власними дітьми. Втім, навряд чи провокаційне запитання про онуків стало причиною того, що вона випадково впала під час тренування.

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