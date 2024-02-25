Меган Маркл проти: принц Гаррі розглядає роботу «королем на пів ставки» у зв’язку з хворобою батька

Принц Гаррі сумує за роботою. Бо бути членом королівської сім'ї — це єдине, чому його навчили. Тому чутки про те, що герцог Сассекський розглядав можливість допомогти королівській родині, поки король хворіє, мали підстави. Проте джерела стверджують, що палац виключив будь-яку можливість повернення Гаррі до виконання обов’язків члена королівської родини. Про це The Mirror розповів експерт Том Квінн.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Квінна, Гаррі нудьгує без єдиної роботи, яку він знає: бути членом королівської сім’ї. Пропозиція взяти на себе тимчасову роль могла бути способом для принца не лише залишитися в центрі уваги, але й продемонструвати свій зв’язок з родиною. При цьому, як наголосив королівський експерт, сам Гаррі розглядав цю можливість, проте без участі дружини, Меган Маркл.

Проте, згідно зі словами автора, ймовірність пропозиції герцогу Сассекському стати «королем на пів ставки» невелика, оскільки відносини між Гаррі та королівською сім'єю в останні роки були напруженими. Навіть якщо Гаррі захоче допомогти своєму батькові, ймовірно, його пропозицію відхилять.

«Гаррі знає, що йому ніколи не дозволять бути постійним членом королівської сім'ї, який працює неповний робочий день, перебуваючи шість місяців у США, а потім шість місяців у Великобританії, — сказав Квінн. — Сім'я більше не довіряє йому, і, крім того, Меган категорично проти цього. Зараз між ними занадто багато ворожнечі, щоб це було навіть віддаленою можливістю».

РЕКЛАМА

Пан Квінн також зазначив, що Гаррі був шокований новиною про хворобу батька, особливо згадуючи втрату матері в ранньому віці. Герцог Сассекський хотів би допомогти, але його здатність зробити це у рамках королівської ролі дуже обмежена.

Наразі ситуація залишається неоднозначною, проте Гаррі продовжує демонструвати бажання допомогти своїй сім'ї в цей непростий час.

РЕКЛАМА

Нещодавно повідомлялося, що принц Гаррі думає про громадянство США.

Фото GettyImages

РЕКЛАМА

188

Читайте нас у Facebook