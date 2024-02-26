Лякав сина гранатою: на Київщині затримали 57-річного зловмисника

Поліція Київщини затримала мешканця Бучанського району, який погрожував сину бойовою гранатою, знайденою після деокупації регіону.

Як повідомили правоохоронці, увесь цей час 57-річний бучанин зберігав боєприпас у себе на кухні.

ВІДЕО ДНЯ

«Заявник розповів, що родич узяв бойову гранату, висмикнув із неї чеку й упритул підійшов до нього», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку помешкання правоохоронці також вилучили у чоловіка корпус гранати Ф-1 та магазини з 41 патроном калібру 7,62.

РЕКЛАМА

Речові докази злочину

За фактом зберігання бойових припасів та погрози вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, затриманому повідомили про підозру. Його може бути ув'язнено на 7 років.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що на початку лютого СБУ виявила одразу три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Зокрема, на Київщині залишений арсенал могли використовувати російські ДРГ, які не полишають спроб зайти на українську територію через кордон.

РЕКЛАМА

51

Читайте нас у Facebook