38.14 / 38.65 41.32 / 42.05
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Лякав сина гранатою: на Київщині затримали 57-річного зловмисника

15:44 26 лютого 2024
Фото поліції Київщини

Поліція Київщини затримала мешканця Бучанського району, який погрожував сину бойовою гранатою, знайденою після деокупації регіону.

Як повідомили правоохоронці, увесь цей час 57-річний бучанин зберігав боєприпас у себе на кухні.

«Заявник розповів, що родич узяв бойову гранату, висмикнув із неї чеку й упритул підійшов до нього», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку помешкання правоохоронці також вилучили у чоловіка корпус гранати Ф-1 та магазини з 41 патроном калібру 7,62.

РЕКЛАМА
Речові докази злочину

За фактом зберігання бойових припасів та погрози вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, затриманому повідомили про підозру. Його може бути ув'язнено на 7 років.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що на початку лютого СБУ виявила одразу три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Зокрема, на Київщині залишений арсенал могли використовувати російські ДРГ, які не полишають спроб зайти на українську територію через кордон.

РЕКЛАМА

51

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розстріл полонених

Окупанти знову розстріляли бійців ЗСУ, що здалися в полон (відео 18+)

дівчина

Всесвіт переходить на ваш бік: чиї мрії здійсняться вже найближчим часом

мавпа

Левам — вирішення проблем, Козорогам — успіхи на роботі, Близнюкам — досягнення цілей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Мавпенятка-«металіста»

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту