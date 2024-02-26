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«Два роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності»: Джамала розповіла про війну в Україні в документальному фільмі «Голосу Америки»

17:58 26 лютого 2024
Джамала

У другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну відбулася світова прем'єра документального фільму «Пісні Свободи», головною героїнею якого стала співачка Джамала. У картини, знятій за ініціативи «Голосу Америки», розповідаються про те, що пережили українці за ці два роки вустами переможниці «Євробачення». У стрічці використовуються ексклюзивні кадри з особистого архіву Джамали, які вона зняла у перші дні війни на телефон.

Також автори стрічки показали реальні кадри з Бучі, Ірпеня та та Києва. Джамала розповіла про свій шлях: як вона зустріла війну та що робить протягом цих двох років, виступаючи на світових світових майданчиках, збираючи кошти на допомогу Україні.

«Це документальне кіно за ініціативою „Голосу Америки“ не про мене, воно про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже два роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення росією, про ці два роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас, цей фільм — про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу. Кожен з нас, на своєму місці, намагається робити все залежне, щоб пришвидшити нашу перемогу. Донатимо, збираємо кошти, волонтеримо, рятуємо, відбудовуємо, захищаємо і ми обов'язково переможемо!», — розповіла про фільм Джамала.

Англомовна версія фільму «Джамала: Пісні Свободи» доступна на платформах «Голос Америки».

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Нагадаємо, нещодавно Джамала оголосила про третю вагітність. Про це вона офіційно повідомила під час фіналу національного відбору на «Євробачення».

Фото: instagram.com/jamalajaaa

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