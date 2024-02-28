Ще два літаки, більше тисячі окупантів та 14 танків: в Генштабі назвали втрати ворога

Поки Повітряні сили рекордними темпами «мінусують» російські винищувачі, ворог продовжує завдавати ударів по Україні з використанням ракет і БпЛА типу «Shahed». Лише минулої доби армія рф спрямувала по об’єктах цивільної інфраструктури 10 таких ударних дронів. Всі вони були знищені, констатували у Генеральному штабі ЗСУ.

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Запеклі бої тривають і на землі — всього протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення з ворогом. Зокрема активізувалися бойові дії на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області — там ворог 29 разів за добу намагався прорвати оборону наших військ, а ще було відбито 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

По інших оперативних напрямках:

на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області;

на Лиманському напрямку відбито 11 ворожих атак в районах Тернів та Роздолівки Донецької області;

на Бахмутському напрямку зазнали невдач 11 атак ворога в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки (всі — Донецька область);

на Авдіївському напрямку нашими захисниками було відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське;

на Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області;

на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій — протягом минулої доби ворог здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Загалом за добу Силам оборони вдалося «відмінусувати» 1060 загарбників, 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем та десятки одиниць автомобільної техніки ворога.

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Інфографіка Генштабу ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.

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До речі, цими днями у рф геть утримались від коментарів щодо річниці повномасштабної війни, що може свідчити про невпевненість у перемозі.



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