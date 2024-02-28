Смерть на кордоні: 35-річний український водій помер в черзі вантажівок

У ніч з 26 на 27 лютого на кордоні зі Словаччиною загинув український водій вантажівки, який стояв в черзі на перетин кордону в напрямку України. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін.

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Він пов’язав це з протестами у Польщі — адже перевізники, які стоять в чергах з польської сторони, все частіше намагаються об'їхати блокаду через Словаччину та Угорщину, і там теж утворюються кілометрові черги.

Відомо, що від кордону з Україною померлого відділяли 100 км.

«Ми отримали поки що неофіційну інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі, сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 км від кордону, скільки йому ще було їхати, невідомо. Слідство покаже, яка причина смерті», — сказав віцепрезидент.

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Отримавши інформацію про смерть колеги, інші перевізники з України на знак протесту проти блокади кордону увімкнули аварійні вогні і сигналили.

Нагадаємо, що з середини лютого біля пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» розпочалася акція українських перевізників. Вони анонсували намір зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають загальну чергу.

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