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Події

Окупанти відбирають квартири навіть у тих українців, які взяли паспорт рф

20:32 1 березня 2024
російський та український паспорти

Російські окупанти продовжують здійснювати рейди по підконтрольних їм населеним пунктам та шукають помешкання не лише такі, які не мають власника, але і які переоформленні відповідно до російського законодавства, повідомляє Центр національного спротиву. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни просто зносили будинки, де ще залишалися тіла вбитих.

Відомо, що найбільше таких рейдів з боку противника проходять у місті Залізний Порт на узбережжі Чорного моря в Херсонській області. Представники російсько-окупаційних адміністрацій вносять у списки навіть тих осіб, у кого вже є в наявності російський паспорт. Окупанти вже відібрали низку таких квартир та передали так званим «переселенцям», або ж «постраждалим» під час бойових дій.

Центр національного спротиву зазначає — окупанти раніше забирали житло у власників, які раніше виїхали з окупованої території, тоді як зараз відомий «віджим» житла відбувається з тими особами, які проявили лояльність до оформлення ворожих документів. Й дані дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України.

Раніше повідомлялося, що Лубінець назвав геноцидом указ путіна про присвоєння українським дітям громадянства рф.

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