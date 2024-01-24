«Справжнє пекло»: Дженніфер Еністон хоче нарешті покінчити із самотністю

Дженніфер Еністон, можливо, одна з найкрасивіших акторок у світі. Однак в особистому житті протягом багатьох років вона не була щасливою. Окрім розлучень з акторами Бредом Піттом (він нещодавно відсвяткував своє 60-річчя) та Джастіном Теру, вона також мала низку невдалих стосунків з іншими зірками, такими як Вінс Вон та Джон Маєр. Однак після шестирічної перерви в стосунках 54-річна акторка готова позбутися статусу самотньої жінки та знайти нового чоловіка.

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За даними Life & Style, Еністон починає втомлюватися від самотності. Вона вже багато років живе сама й прагне знайти правильного партнера, з яким можна було б влаштувати своє життя. Однак це нелегко для неї. Насправді вона побувала на кількох жахливих побаченнях після розлучення з Теру.

«Джен шість років була самотньою й каже, що це було справжнє пекло. Вона каже, що не побажала б того, через що пройшла, навіть своєму найлютішому ворогу», — розповів інсайдер виданню. Інформатор додав, що у неї було одне жахливе побачення з чоловіком, який хотів використати її славу на свою користь.

«Це було з дуже красивим керівником студії, який приніс конверт на побачення за вечерею. Після кількох хвилин світської бесіди він витягнув сценарій для фільму жахів, над яким працював. Він не тільки написав його, але й хотів знятися в ньому разом із Джен у головній ролі. Вона була приголомшена», — заявило джерело.

Хоча Дженніфер Еністон не мала стосунків протягом багатьох років, це не означає, що вона не намагалася. Вона зізналася, що пробувала знайомитися в Інтернеті. Однак стверджує, що це не для неї.

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Незалежно від того, чи знайде Еністон кохання свого життя, чи залишиться самотньою на довгі роки, одне можна сказати напевно. Її віддані шанувальники будуть намагатися підтримати та підбадьорити її, незалежно від того, на якому етапі життя вона перебуває.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Дженніфер Еністон заговорила грецькою на червоній доріжці премії Critics Choice Awards.

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