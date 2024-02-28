Вінки були справжніми: прикордонники затримали ухилянтів, які їхали на «похорон бабусі»

Схеми перевезення ухилянтів за кордон постійно «прогресують». Люди йдуть на будь-яку брехню, аби виїхати з України.

Так, на Закарпатті прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону виявили двох харків’ян, які мали намір незаконно потрапити до Румунії.

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«Авто, яким їхали чоловіки, наряд зупинив на контрольному посту. Водій, житель Закарпаття, повідомив, що він таксист та здійснює замовлення з доставки пасажирів на похорон бабусі у село Чорнотисово. На підтвердження своїх слів, продемонстрував поминальні вінки», — йдеться у повідомленні Закарпатського регіонального управління держприкордонслужби України.

Але самі пасажири, хоч і підтвердили, що їдуть на похорон бабусі, назвати ім'я та адресу, де вона проживала, не змогли.

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У ході вивчення обставин правопорушення, прикордонники з’ясували, що харків’яни заплатили «таксисту» та його спільникам по 2 тисячі доларів США за переправлення через кордон.

З прибуттям на Закарпаття їх зустріли, забрали кошти, надали поминальні вінки та наказали при зустрічі з прикордонниками розповідати «легенду» про похорон бабусі.

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Нагадаємо, нещодавно на території Румунії в горах знайшли тіло українця призовного віку. Чоловік намагався через гори перетнути кордон України й дістатись до сусідів. А днями у Тисі знайшли тіло ще одного ухилянта. За словами прикордонників, це вже 20 молодий чоловік, який загинув у річці за два роки.

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