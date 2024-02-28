Чим обробити плодові дерева після зими: рекомендації досвідчених садівників

Вже майже весна, й дачники можуть повертатися до роботи на землі та в садку. У сонячні дні можна зайнятися обрізанням дерев та кущів, а також санітарною обробкою плодових рослин.

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Правильна обробка дерев перед настанням весни — це залог вдалого врожаю, пише «Актуально».

А раціональне внесення добрив, орієнтуючись на вегетаційний період та показники ґрунту, дозволяє підвищити стійкість дерев до негативних впливів.

Експерти зазначають, що оптимальне надходження поживних речовин до рослин відбувається при вологості 70−80% та температурі повітря 22−26°C.

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У першу весняну обробку дерев фахівці рекомендують застосовувати перевірені заходи — 3% бордоську суміш, залізний купорос, нітрофен та концентрований розчин сечовини (карбаміду).

Особливу увагу слід приділити обробці дерев до розпускання бруньок, оскільки це визначальний момент для якості майбутнього врожаю. Рекомендується використовувати спеціальну бакову суміш, яка складається з Біошоку та 30Д, за стійкої середньодобової температури не нижче 5 °C.

Час проведення першої обробки дерев весною варіюється залежно від кліматичних умов, але загально прийняті рекомендації вказують на початок — середину березня, коли вже формуються бруньки.

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Ця процедура спрямована на захист дерев від шкідливих мікроорганізмів та має просту технологію, доступну навіть початківцям. Важливо очистити стовбур дерева щіткою та приділити увагу тріщинкам кори.

Загалом, вчасна та компетентна обробка плодових дерев перед весною є запорукою їхнього здоров’я та високого врожаю.

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