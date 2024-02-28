«Моїм посланням є і завжди буде любов та підтримка українського народу»: LP згадала про війну та перепросила українців

Популярна американська співачка LP (Лаура Перголіцці), концерт якої після скандалу скасували в Литві, опублікувала нове відео, в якому перепросила українців та назвала свій допис в інстаграмі бездумним. Зірка запевнила, що щиро шкодує та запевнила, що всім серцем підтримує Україну.

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«Я хочу вибачитися перед моїми друзями та шанувальниками в Україні, яких справедливо образив та зачепив мій бездумний допис, в якому я дякувала деяким російським фанатам за худі, яке вони мені подарували, з моїм логотипом і російським прапором. Я глибоко шкодую про свою байдужість цього разу. То була серйозна помилка. Мені дуже шкода. Я хочу ясно дати зрозуміти, що я люблю і підтримую Україну і завжди це робитиму», — каже LP.

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У відео вона також згадала про другу річницю повномасштабного вторгнення та закликала підтримати Україну.

«Зараз, коли виповнилося два роки повномасштабного вторгнення, Україна потребує підтримки більше, ніж будь-коли. Моїм посланням є і завжди буде любов та підтримка українського народу. Прийміть мої скромні вибачення, Україно. Мені щиро шкода, будь ласка, знайте, що я завжди дбаю, люблю і підтримую вас», — зазначила співачка та додала українською: «Слава Україні!».

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Нагадаємо, скандал навколо LP розгорівся після того, як вона в інстаграмі похизувалася подарунком від російського фан-клубу — худі з символікою рф. Європейські фани почали вимагати скасувати концерти зірки. Першою відреагувала Литва, організатори та концертний майданчик категорично відмовились проводити концерт.

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Тим часом в росії мстять артистам, які не підтримують агресію путіна щодо України та так званої «СВО». Зокрема, Максиму Галкіну заборонили виступати в ОАЕ та не пустили на Балі. А музиканти гурту «Бі-2» опинилися в тайській в'язниці, звідки вони вилетіли до Ізраїлю.

Фото: instagram.com/iamlpofficial

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